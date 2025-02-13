市值型ETF重獲關注 24日開募009802一原因不含台積電

配息不理想，投資人重新青睞市值型ETF，又有一檔只要1萬元就能成為受益人的ETF即將開募，富邦投信睽違2年推出市值型ETF「富邦旗艦50（009802）」，13日舉辦產品發表會，主打動能策略來降低選股與擇時的困難。富邦投信評估，初估規模可上看百億元。

不過，009802成分股並沒有台積電，富邦投信投資策略師徐翊達解釋，他們沒有不愛台積電，一切都是電腦選的，真正的理由是去年8月台積電跌到8百元，還差點跌停鎖死，反彈上來也在9百元盤整，8月的20個交易日，台積電並非強勢股，所以並未入選成分股。

徐翊達指出，在台積電與FANG的AI夢持續下，儘管短線估值偏高，但有具體獲利成長支撐下，大盤漲幅有限但也很難跌下去，從基本面來看，今年將是區間波動為主的行情，具體而言可從三方面來觀察。

在川普關稅2.0的影響下，市場波動加劇，但短線來說，關稅導致的下跌都是買點，因為那是川普的手段不是目的。具體可參考2018到2019年的大幅震盪歷史。

其次，在3月影響最大的事件其實是FOMC會議，如果過於鷹派可能導致盤勢再度動蕩。目前預期保持利率不變，並釋放6月降息的風向球。

第三是Nvidia的GTC大會，徐翊達認為應該會繼續吹捧AI與機器人應用，但主要看點在於新晶片的效能與推出時間，長期GPU需求不是問題，但短期季度之間的訂單變化，預期會導致股價短期20%以上的波動。舉例來說，因為要採購更新的晶片而降低當下AI伺服器的需求。

徐翊達表示，今年的行情有很大的機率進入多頭整理的格局，與與看消息殺進餘出，不如持之以恆地使用動能策略投資；以009802來說，追蹤台灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。