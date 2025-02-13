0056填息啦！13個交易日達陣 首季配出1.07元
高股息老大元大高股息（0056）首季配出1.07元，年化配息率逾11%傲視群雄，除了力抗降息風，更花費13個交易日，於13日強勢完成填息。
高股息ETF降息風自2024年第3季以來干擾市場，以月配高股息為首，頻頻出現配息對折戲碼，近期連季配始祖國泰永續高股息（00878）也在本季配出0.5元，與上季相比減少0.05元，換算年化配息率約9%。
相反0056穩定配出1.07元，宛如在市場降息風之際的領息定心丸，資金大幅流入熱潮延續至今，今年以來至2月11日，0056淨申購金額高達356億，占整體台股ETF申購金額比重達44%，是高股息申購第一。同時自去年開始皆無淨贖回交易日，足見市場投資人對於0056的青睞與信心。
法人分析，2024年0056配息紀錄表現亮眼，全年配息金額刷新歷史新高，再加上連續穩定配息已將推進第15年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF。
目前0056帳上包含股息的可分配收益為4.63元，資本利得6.3元，未來第2、3季除息旺季來臨，企業配息將再挹注0056配息能力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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