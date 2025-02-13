00757成分股集中波動大是迷思？與0050、0052一比！三張圖解「選股眉角」

2025年全球資本市場可能面臨波動加大的風險，擁抱龍頭股的市值型ETF再成為投資焦點。以目前台美股ETF股王股后來看，海外ETF股王統一FANG+（00757）、台股股票型ETF股王富邦科技（0052）、股后元大台灣50（0050）成分股都是瞄準大型龍頭股。但是近期行情震盪之際，只有00757連續兩天創歷史新高，表現相對抗震。

00757股價的迭創新高，市場開始出現「00757成分股集中，波動可能加劇」的雜音，ETF投資專家表示，「00757成分股高度集中的顧慮，可能是迷思。」

打破00757持股集中迷思

ETF投資專家分析，00757是目前台股市場上唯一一支只有10檔成分股的ETF，但投資不能只看表面，00757成分股設有「等權重」的設計，讓每檔持股比重約10%（如下圖1）。

圖1。

若對比台股股票型ETF股王0052，成分股為近60檔科技股；股后0050持股為台股市值前50大，台股市值型ETF大多重押台積電，0050、0052持有台積電比重分別達59.03%（如下圖２）、67.5%（如下圖３）。

圖2。

圖3。

近五年多空雜陳 00757奪海內外ETF績效王

進一步以績效來看，ETF投資專家指出，00757從2018年11月底成立，期間歷經2019年的中美貿易戰、聯準會降息，2020年的新冠疫情、2021年疫苗普及與經濟復甦，2022年俄烏戰爭、美國暴力升息、ChatGPT於年底橫空出世，2023年AI元年熱潮、美國停止升息，2024年美國啟動降息周期等。就算有這一連串的多空淬鍊，截至1月底，00757五年含息累積報酬率還是創328.81%的佳績，位居131檔海內外股票型ETF之冠。

而0050、0052因為是2003、2006年成立的元老級ETF，歲月的累積讓兩檔ETF穩坐目前原型ETF股王股后寶座。但是若以同比的五年績效來看，0052、0050含息報酬率分別為259.25%、154.59%，大舉落後00757。

ETF投資專家表示，00757之所以能真金不怕火煉，就是10檔成分股中，有9檔是全球市值前百大的大型股；而0050、0052成分股中只有一檔台積電為全球市值前百大。所以，是「一個人的武林」集中度高、抑或是「成分股等權重」的00757集中度高，值得深思。

ETF投資專家表示，挑選ETF，除了要擁有成分股「質重於量」的觀念，追求「總報酬」更是核心本質。一些投資人追求高息、在意內扣費用高低，甚至被「甜甜價」洗腦，這些其實是假議題。總報酬才是淨賺多少錢的真功夫，因為總報酬不但已經含息，且已扣除所有相關費用成本；而買到甜甜價，總報酬如果不強，也是枉然。

ETF投資專家表示，存股族鍾愛台積電，是看準其成長性與穩定配息。2025年投資，除了布局台股資產，隨著川普上任後，政策將優先扶植美國產業，美股勢必受惠，投資人可將美股ETF納入投資組合的一環。美股ETF中首選成分股在精不在多的00757，買00757跟買台積電一樣都是信仰，納入定期定額的配置，即可一次擁抱完整的台美神山群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。