擁0050、006208、00757皆獲利…他問該賣掉換美股？網見股數：不值得

隨著川普（Donald Trump）上任美國總統並對多國祭出關稅戰，投資人也更關心美國股市接下來會怎麼走。一名網友手上持有幾檔台股ETF卻想全部出清，改投資美股，貼文引起其他人議論。

原po於Dcard上自曝有0050（元大臺灣50）50股，006208（富邦台50）313股及00757（統一FANG+）有38股，他問說「最近在猶豫要不要全賣了都拿去買美股，想問各位的看法，還是留006208其他都賣掉呢？」

然而貼文底下被不少網友質疑原po本金太少，「半張都不到⋯會不會擔心太多了？」、「這麼一點點還要選來選去的，資本少還有什麼好考慮？同一支市值型丟下去就好了，這麼少買什麼都一樣，先考慮自己的未來工作跟出路」。

有人進一步解釋，「本金太少意思是，你進美股的摩擦成本太大，會導致手續費比你的獲利還多，根本不值得」、「總價值3萬多塊而已是要換來換去幹嘛」、「留006208均價低，然後如果你抱不住的話，如果你換美股我覺得也抱不住多久」。

其他人則建議原po，「0050跟6208基本上是一樣的東西，可以擇一就好，然後本金不多說實在不需要去開複委託，匯損就吃掉報酬了，757繼續買就好，今年還會衝」、「00757就是美股成分呀」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。