6檔規模百億以上市值型ETF 這檔近1月績效跑第一

儘管川普再揮關稅大刀，以及DeepSeek模型推出引發AI股估值調整等干擾為台股增添波動，不過隨著市場陸續反應前述利空，且長遠來看，DeepSeek模型反倒能加速整體AI產業長期發展，電子權值股走勢回穩，也帶領台股大盤收復月線與季線，市值型ETF更是投資人可善用以跟上大盤表現的好管道。

市面上台股市值型ETF檔數有十多檔，若進一步關注規模在百億元以上、市場熱度高的產品，則合計有6檔，包括0050、006208、00692、00850、00922與00923，近一月表現皆不俗，其中又以主打布局低碳市值龍頭股的00923群益台ESG低碳50上漲1.27%表現最佳。

財富管理專家指出，市值型ETF主要追蹤大盤指數，成分股囊括市場裡眾多的大型權值股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情。整體來看，在總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，台股市值型ETF的確是投資人可多加善用來參與行情的管道。

財富管理專家認為，值得留意的是，除了AI科技題材持續火熱，今年也是台灣碳費上路元年，未來重視低碳管理的企業料更具投資吸引力，因此像00923這類訴求低碳選股的市值型ETF更值留意。

00923是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，採取半年配息，在選股策略兼顧成長性下，過去配息後次次都填息，受益人可說是資本利得與股息兼享，近日00923也宣告最新預估配息金額為每股0.77元，將於2/18除息，想參與配息的投資人，須留意最晚要於2/17買進。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，然由美中兩二強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展之重點，隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，進而推動台股企業的獲利。

邱郁茹指出，隨著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長之台股多頭趨勢。 規模百億以上台股市值型ETF近一月表現。資料來源:CMoney、2025/2/12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。