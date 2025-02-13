買個股恐是「假投資真投機」！選ETF重點：分散、指數化、勿頻繁交易

如何挑選穩健成長的收益型資產？

相較透過投資以創造穩定現金流為目的的商品，這裡要分享的是如何選擇穩健的收益型資產，白話來講就是用價差賺取資本利得。

大部分第一次投資的人都會先接觸到股票，雖然股票交易方便且投資門檻低，但股價的波動幅度很大，容易受到市場環境影響。如果在40多歲的時候因為錯誤的投資決定導致資產清零，對後半生將是嚴重的打擊，所以應該謹慎對待自己辛苦工作近20年累積下來的寶貴財富，謹慎選擇收益型資產。

慎重購買：個股

我們不太建議大家買個股，除非是龍頭股。主要有以下幾個原因：

第一，大部分人買股票自以為是投資，其實是在投機。大部分炒股的人缺乏足夠的知識和技能，而且投入了過多資金，超出了自己承擔虧損的能力範圍。第二，靠炒股致富，相當於大海撈針。在股市熱的時候，一天帳面價值就漲了幾百萬，但是過幾個月又全部虧回去的人不在少數。

這些年我們見過購買個股，並且從中獲益的只有一類人，就是業內人士，準備長期持有自己企業或者自己產業內的某個龍頭股票。他們非常了解這家企業以及企業所在的產業，對企業內部營運狀況、財務狀況和未來趨勢的了解遠遠高於市場，甚至高過很多研究股票的專家。

所以，慎買個股，因為誰也不知道未來會怎樣，如果一定要買，我給你一個建議：單一檔股票不要超過你投資在股市總金額的3分之1，並且分3次入場，不要全部押上，至少保留20%的資金作為「子彈」。

可參考的固定投資：債券

債券依發行機構分類大致可分為公債、金融債券和公司債。公債是由政府發行的債券，通常包括中央政府公債與地方政府債。存續期間多為中長期，甚至更長的期限，因政府信用背書，風險極低，被視為最安全的投資選擇，適合保守型投資人，這也是我之前提到能創造穩健現金流的投資。

至於金融債券和公司債，投資這類型的債券需要投資人對發行人償還能力、營運情況、資產的風險評級和管理的能力有深入地了解，高配息的債券相對波動較大，有機會帶來價差的收益，但伴隨的是品質不良的公司還不起債的倒閉風險，需要花很多時間去研究，但能獲得的訊息量仍然是有限的。 金尉《上癮式存錢：邊賺邊存、越存越爽，一鍵刷新你對錢的概念！》，作者： 阿汝娜、周劍銓）

如果想要參與債券的交易，需先於銀行、證券商開立債券交易帳戶，並完成風險屬性評估。投資人可透過櫃檯買賣或公開市場交易，最低交易額度視交易市場而定。此外，如果資金規模較小或尋求分散風險的投資人，可以透過基金或ETF間接投資債券。

收益性資產的「重頭戲」：基金和ETF

《投資的奧義》這本書裡有句話：找到像巴菲特這樣的基金經理人如大海撈針，對於一般人來講，投資收費低的基金是非常合適的投資方式。我們在這本書裡針對經濟不好、市場波動較大的情況，給出投資的3個大原則：

分散投資 資產指數化 壓低交易費用，勿頻繁交易

為什麼要選擇基金和ETF投資呢？有以下幾個優勢：

1.買股票就要承擔風險，包括公司營運、業務受市場的影響等。基金和ETF能分散風險，因為好的基金和ETF持有不同的資產，資產之間的相關性比較低，比持有一種資產風險低。 2.部分基金和ETF擁有跨越經濟週期的能力，而且持續營運，比如指數型。 3.優質基金和ETF的投資組合已經經過基金公司研究團隊的挑選和分析，它們獲得的資訊比我們一般的投資人獲得的更及時，投資人可以省下費心挑選的精力。

手把手教你買對基金和ETF

市場上有那麼多基金和ETF，大家該如何投資呢？現在我會教大家如何買對。

首先，產品比較一定要找同類的，不要用股票型來對比債券型。其次，大家可按照市場上一般使用的各項指標來分析基金和ETF。

我先生根據多年的投資經驗、跟不同基金經理溝通和閱讀的投資書籍，整理總結了基金各項指標的含意及標準，供大家參考（見圖表3-8）。

最後，我們按不同的種類，為大家總結如何靈活使用指標來分析不同類型的基金和ETF。

大家可以按照我們的原則和技術指導來分析自己想投資的基金和ETF。

1.債券型

之前提到如果資金規模較小或尋求分散風險的投資人，可以透過基金或ETF間接投資債券。可概分為2大類別：

➀純債型：100%投資於債券。波動小，收益比較穩定，但收益會很低。 ➁混合型：同時投資於債券和股票，通常根據基金策略設定固定的股債比例。這類基金的波動性和收益比純債券型高，風險也較大。

大家要按照自己的實際情況來決定，挑選的時候參考圖表3-9的指標就可以了。債券的評級如果是投資等級以上（信用評等BBB‒級以上），安全性相對最高。

為什麼建議大家買債券基金呢？首先，透過固定利息回報能獲得穩定收益；其次能分散風險、降低單一債券違約的影響；最後，基金與ETF投資門檻較低，小資族也能參與，並透過專業經理人管理資產，簡化投資決策。

2.指數型

之前講過，如果是作為投資新手，建議大家直接投資指數，跟著大盤走，許多投資領域專家，其中最著名的就是股神巴菲特，都反復強調指數化投資的重要性。投資指數型基金和ETF有兩個好處：

➀指數型能跨越經濟週期而不會倒閉，你持有指數型基金和ETF2∼3年一般都會賺錢。 ➁定期定額投資指數型基金和ETF能讓你強迫儲蓄並擁有保持資產增值的可能性。

投資指數型基金和ETF最好的策略是什麼？我們建議定期定額，第2章講過一些定期定額的策略，供大家參考。

3.股票型

我們在選擇股票型基金和ETF前，一定要貨比三家，可以找投資策略、產業方向還有資產配置接近的標的來比較。除了同類型比較外，我們還要注意以下幾個關鍵的指標：

➀基金規模和歷史收益率。 ➁基金的業績在同類基金的排名是否在前3分之1。 ➂夏普值：夏普值越高，基金收益風險的性價比越高，越值得投資。

舉個例子，有2檔股票基金，它們投資股票的比例均超過90%，且超過3分之2投資製造業，2檔基金的投資風格都專注於大盤和成長型股票，這2檔基金的可比性就很高。

假設基金A的規模為191億元，有7年的營運歷史，近3年的回報率為43.92%，夏普值為1.01，在同類基金裡排名第10；基金B的規模為24億元，也有7年的營運歷史，但基金經理換了9次，近3年的回報率為46.79%，夏普值為0.92，在同類基金裡排名第20。結論：雖然看上去基金B的近3年回報率稍微高一些，但基金A在基金規模、收益風險的性價比上都優於基金B。

善用工具投資更有利

之前有些投信推出了智慧投顧，是一種以人工智慧和大數據為基礎的投資管理服務，透過分析投資人的風險偏好與目標，自動提供資產配置建議，主要以ETF或基金組合進行分散投資。其優點包括低門檻、費用透明、操作便利，適合投資新手；缺點在於靈活性不足，無法應對特殊需求，且績效受限於模型設計與市場波動。

如果你想成為更聰明的基金投資人，請注意以下幾個方面：

➀快速掌握投資基金的知識。 ➁參加專業和可靠的投資資訊交流圈。 ➂利用基金或產業資訊，結合投資技術做分析。 ➃分散投資風險。 ➄借專業人士的力做專業的事。 ➅不斷實際操作基金投資。

對於大部分人來說，只要你養成定期定額的習慣，定時分批買進優質的基金和ETF，把基金和ETF的價格平均化，一般過了兩三年再取出，你都會獲得盈利。

本文摘自金尉《上癮式存錢：邊賺邊存、越存越爽，一鍵刷新你對錢的概念！》，作者： 阿汝娜、周劍銓）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。