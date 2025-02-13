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保德信 ETF 元年！首推009803選股因子再進化

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
臺灣市值動能50指數與台股主要指數比較表。資料來源 : 保德信。統計自2010/05/18至2024/12/31。
臺灣市值動能50指數與台股主要指數比較表。資料來源 : 保德信。統計自2010/05/18至2024/12/31。

保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，首發被動式台股ETF基金－PGIM保德信臺灣市值動能50ETF （009803），發行價10元，募集期間2月18日-2月24日。圖／聯合報系資料照
保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，首發被動式台股ETF基金－PGIM保德信臺灣市值動能50ETF （009803），發行價10元，募集期間2月18日-2月24日。圖／聯合報系資料照
根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，持續刷新歷史新高。保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，首發被動式台股ETF基金－PGIM保德信臺灣市值動能50ETF （009803），發行價10元，募集期間2月18日-2月24日。

台灣ETF發展超過20年，ETF的演進與時俱進，保德信投資長李孟霞分析，以最具代表的市值型ETF來看，近期市值型ETF再度進化，回顧最初的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

李孟霞指出，如今市值型ETF除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛力與市場競爭力；此外，新一代ETF多配有收益平準金機制，有助於穩定配息表現。

009803擬任經理人張芷菱表示，ETF追蹤指數為臺灣市值動能50指數，因為擁有篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，讓持股標的具備能漲抗跌特性。統計自2021年以來，臺灣市值動能50指數眾多次產業漲幅超越大盤表現，包括電腦及周邊設備、光電、金融、航運、電機機械、塑膠產業等，凸顯追蹤指數選股能力。

從累積報酬來看，臺灣市值動能50指數同樣勝過加權指數表現，張芷菱分析，自2010年5月以來至2024年底，臺灣市值動能50指數累積報酬率達867%之多，平均年化報酬率高達16.77%，明顯優於同期間臺灣加權指數的423%報酬率，換算為年化報酬率11.97%，顯見加上成長動能的選股條件後，更能發掘優秀市值標竿企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

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