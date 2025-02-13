保德信首創市值成長機制 009803採用五大篩選因子

保德信市值動能50ETF（009803）為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型ETF。

保德信首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質。

其中，成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，精準捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，讓ETF投資與強者同行，且發行價10元為目前市場上價格最便的市值型ETF，投資更好入手。

不僅在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業。

分析該ETF所追蹤的臺灣市值動能50指數，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電（2330）31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。

除了追求成長，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF也不忘創造息利雙收契機，每年6月與12月兩次的成分股定審時，分別加重不同的因子權重。接近台股除息旺季時，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在6月指數定審加重價值因子篩選權重，把握潛在高股利率標的。

根據統計，臺灣市值動能50指數近五年平均股利率達5.4%，優於加權指數同期平均3.9%，明顯提升投組股息收益機會，並採用經典的3月、6月、9月、12月季配息機制，讓投資人更易於安排資金流需求。

12月進入旺季行情，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在成份股定審時加重動能選股因子，趁勝追擊旺季行情，根據統計，每年第1季和第4季為台股全年表現最好的兩季，追求強勢股有望推升報酬表現更上層樓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。