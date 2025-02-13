00918殖利率最高又標榜「高填息」！股魚：因選股策略考慮個股過往填息率

2024年部分高股息ETF的表現讓投資朋友失望了，但投資人對高股息的愛依舊沒有變。因此，股魚老師幫高股息ETF做一下績效總體解，當在新的一年的投資參考。

挑選高股息ETF的重點，製作一張高股息ETF績效總表，新的一年汰弱留強或是投資的參考。

高股息ETF績效排行榜

事實上，高股息的產品績效變化真的是蠻大的，投資市值型產品跟高息型產品的態度是不一樣的。

市值型的產品基本上，因為主策略都是跟市值的排行有關係，它漲的時候大家都漲，它跌的時候大家都跌。雖然每家績效都有些差異，但事實上差異的水準應該在覺得還算合理的範圍內。

高股息的選股策略著重在殖利率的表現上，但事實上後來有發現，很多的高息型產品在選股的過程中並不是把殖利率當成首要的選股條件。有些會以成長性當成選股條件，有些會以多因子當選股條件，還有一些可能會納入其他考量。

所以這些高股息的產品反而不像過往對高股息的認知。以前高股息的認知就很簡單，專買殖利率高的公司進來，結果後來發現後面新發行的這些產品都不是以這個當成主邏輯。反倒是在選股的過程中有把殖利率當成選股條件，就把它定義成高股息的產品。

現在高股息好辛苦，還要追成長性。花樣真的是不簡單，要賺錢還要追成長，難度很高。要賺息又要賺成長，然後又要拚汰換率，最好高股息還能搭上時事的潮流。

高股息的產品絕對是各大投信的「旗艦產品」，因為能吸納最多的資金，最高的關注度。所以在選擇的過程裡面，有沒有選到一檔好產品就很重要了，真的落差差很多。

2024年高股息產品績效排行榜，盡可能的把每一家都整理出來（滿一年的都在上面）。不過看這張績效表，總結來講，前三名好像就是這三家，究竟有什麼厲害的地方...

第一名：凱基優選高股息30（00915） 第二名：大華優利高填息30（00918） 第三名：群益台灣精選高息（00919）

三檔產品在2024年有一個非常突出的表現，策略設計好！

有一個蠻特別的地方，00918的殖利率一直都是最高的，它標榜「高填息」。

高股息ETF吹降息風，怎麼選才好

在2024年下半年吹起了「降息風」，不只降息而已，還會影響到股價。配息少了，投資人對他也失望就會賣掉。

在降息風潮一片吹，但有些產品對降息影響完全不為所動，還是可以繼續配出高殖利率，甚至在填息率的表現也非常好。

00918就是這樣子的一個產品！在2024年績效表現不錯，殖利率也維持在高檔。

怎麼選對高股息ETF

事實上，如果是要投資高股息的產品，殖利率就兩件事情：

首先，能發多少 其次，能不能夠把它給填回來。

如果配了高息，但填不回來，那基本上就跟沒配是一樣的...

那為什麼00918可以號稱高填息率？這檔產品特殊地方在於，

第一個：在選股的過程中會考慮到殖利率的表現，還有財務能力的表現；兩者結合在一起，才有機會把息的部分給配出來 另一個特殊的點在於...會考慮這檔個股過去填息的成功率

以前在談高殖利率個股時，常提醒投資人，不要因為看到高殖利率就衝進去；需要先考慮，過往的殖利率發出來後，有沒有很高的機率能夠做填息的動作。只有能夠填回去，才能真正獲得高息！

然而，00918竟然能把這種投資技巧的觀點，直接寫在產品的基因裡面。

最近00918好像也換股了，觀察換股名單，有符合填息表現和財務表現。納入了像聚陽、宏碁、瑞昱、國產、華航、新普、群聯和中保科...這些公司，這些個股在過去的填息率表現上，基本上都是高填息率的公司。

00918過去七次配息中，有五次都能順利填息，的整體填息能力算是相當高。

選股策略不同績效也會大不同

考慮高股息產品時，會建議投資朋友在購買之前，一定要先了解每一檔產品的設計策略差異性。買市值型的產品，可能還不需要這麼認真，因為市值型的主策略就是市值而已，但高股息的產品裡面，花樣真的是很多，選股邏輯的落差也非常大；不是優化概念，而是完全不同的設計邏輯。

舉例來說，0056其策略是預測隔年殖利率最高的50家公司並買進。這種預測策略你喜不喜歡？有些人可能覺得這樣很正常，因為他們在選股的過程中，年底就會去預測隔年哪些公司會有高殖利率的表現。

那有一檔產品也是這樣運作，覺得很好所以去買0056，當然沒有問題。

00918則是選擇財報表現優異且整體殖利率偏高的個股。買進之後，會考慮這檔個股是否具備高填息的能力，有才會進行布局動作；因此，等同專挑填息成功率高的公司。

這策略是否符合你對高股息的期待？如果符合，那00918就適合你投資。

此外，00929的選股策略相對簡單，主要是選擇殖利率高的電子科技類產品。不過，2024年漲的大部分都是權值股，這使得00929有點吃虧漲上去殖利率低所以無法買入這些公司，導致整體上漲的過程中，00929可能無法獲得預期的收益。

如果2025年中小型電子股表現較好，或許00929的整體績效會因此提升。

結論

再次提醒各位，高股息產品是每一家投信的旗艦產品，必須做出顯著的差異化來爭取投資人的認同。

購買之前，一定要仔細閱讀公開說明書，了解相關內容是否符合你的期待和產品策略要求。

如果符合，再進行買進布局的動作，這樣對你的投資會更有幫助。

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