00713年化殖利率9.7%、年發5.28元！杉本試算甜甜價：現在適合買進

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，定期定額投資個股方面，亦出現前20大交易戶數全面下跌態勢。PTT網友熱議，高股息ETF、金融股、傳產股的投資報酬率都輸給0050、006208等市值型ETF，也輸給大盤表現，只會「跟跌不跟漲」，高股息ETF之王00915近半年來報酬率也為負數，建議投資人不如改選市值型ETF。

2025-02-13 08:24