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00713年化殖利率9.7%、年發5.28元！杉本試算甜甜價：現在適合買進
元大臺灣高息低波（00713）日前公佈第四季配息1.40元現金股利，整年度股利配發5.28元，以目前股價54.00元、年化殖利率達9.7%，整體殖利率表現不錯！
00713能夠維持高殖利率且穩定的原因：
1、通信、金融股比重佔比高
2、成分股的產業別較分散
3、除了考量股利率，還加入了其他重要因子，如獲利能力、ROE、低波動等，價格相對穩定
以年度配息5.28元，平均季配1.32元計算，想要每月加薪5000元，共需買入12張00713，成本約為64.8萬元。
想要每月加薪1萬元，共需買入24張00713，成本約為129.6萬元。
想要每月加薪2萬元，共需買入48張00713，成本約為259.2萬元。
想要每月加薪3萬元，共需買入72張00713，成本約為388.8萬元。
接著我們來判定00713便宜價、合理價、昂貴價：
目前00713股價54.00元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「48.9元、59.7元以及70.8元」，目前00713股價落在合理價區間。
◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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