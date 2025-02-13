009801與009800有何差別？達人：成分股許多重疊只是權重上的不同

昨天分享了009800中信NASDAQ100 ETF，就有網友提到一檔同時推出的中信美國創新科技ETF（009801）。

009801是追蹤Solactive 美國創新科技指數，這個指數著眼於美國科技股，根據公開說明書表示，這些科技股擁有一些特色：

美國創新科技權值股 兼具創新與獲利能力

兩面兩個特色說白了就是有領漲能力的創新龍頭公司！

在權重方面，為了避免某個比重過大的權值股勞賽，於是設有單一個股20％上限的天花板，前五大總權重60％，其餘個股上限5％。

其餘資料方面，管理費0.3％，在國外ETF裡面算是佛心；管理費則是無論規模大小一律0.12％，雖然不是最低，但是相對偏低。配息上採取年配息政策，但是美股的配息大家不用期待太高。

至於我會不會買單呢？我從兩個方面來看：

對於單一國家裡面的單一產業，波動度相對比較大，我個人比較不傾向單一產業的ETF，若是會買進，也是屬於比較短打操作。 另外，我之前已經開始佈局NASDAQ相關ETF，裡面的成份股與009801有許多重疊，只是權重上的不同而已，所以目前先看看，不會考慮買進。

大家是怎麼看待這檔ETF的呢？

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