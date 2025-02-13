台股ETF 跟著趨勢賺

儘管川普再揮關稅大刀，加上DeepSeek模型推出等增添台股波動，但隨著市場沈澱之後，認為DeepSeek模型長遠來看反能加速整體AI產業發展，電子權值股帶領大盤收復月線與季線，台股ETF更是投資人跟上大盤、掌握趨勢財的好管道。

隨著台股ETF檔數愈來愈多，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，以追求台股後續成長潛力為投資目標的投資人，不妨留意成分股囊括市場裡眾多的大型權值股，且規模在百億元之上的如元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續以及群益台ESG低碳50等類大盤型ETF來參與行情。

進一步檢視這六檔台股ETF表現，近一月來加權指數上漲1.21%，同期間群益台ESG低碳50上漲1.27%，表現贏過大盤。

規模百億以上台股類大盤ETF近一月表現 圖／經濟日報提供

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，然由美中兩二強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展重點，隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，進而推動台股企業的獲利。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長之台股多頭趨勢。

富邦投信指出，國發會公布12月的景氣對策分數來到38分，相較上個月大幅上揚4分，燈號轉為紅燈，主要受惠AI應用需求強勁、年底消費旺季及農曆春節的備貨效應，推動國內的生產及銷售動能。

整體而言，AI市場的成長趨勢無庸置疑，期間的波動可提供部分標的良好進場點，而川普關稅需持續追蹤，若影響範圍及幅度可控，待能見度提升後也是良好布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。