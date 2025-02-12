保德信首發被動式台股ETF 009803 發行價10元、2月18日開募

ETF投資在台灣成為顯學，投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已達6.38兆元，持續刷新歷史新高。

看準ETF趨勢方興未艾，保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，不僅正式從主動式基金專家跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金-PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(保德信市值動能50（009803）)，為蛇年首檔市值型ETF，發行價10元，募集期間為2月18日~24日，也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

梅以德指出，保德信自1992年從台股基金起家，以紮實的台股研究奠定基礎，如今在台灣已經深耕33個年頭，旗下6檔台股基金成立時間平均超過20年，不僅為基金界的長青樹，更是檔檔有口皆碑，今年進一步結合集團在ETF的經驗與資源，投入台灣ETF市場，由市值型台股ETF打頭陣。

梅以德強調，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

台灣ETF發展超過20年，ETF的演進與時俱進，保德信投資長李孟霞分析，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

李孟霞指出，如今市值型ETF除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛力與市場競爭力；此外，新一代ETF多配有收益平準金機制，有助於穩定配息表現。

009803為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型ETF，搭配保德信首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，其中成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，精準捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，讓ETF投資與強者同行，且發行價10元，為目前市場上價格最便的市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。