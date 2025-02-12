接替高股息ETF坐領高息收？這檔ETF爆上車潮 12日成交量11.02萬張

高股息ETF面臨到降息風，部分債券ETF也同樣面對挑戰，搶搭高息列車買盤將目光轉向擁有相對較高殖利率的非投資等級債，其中，群益優選非投等債（00953B）13日除息0.07元，12日是參與本次除息的最後買進日，因此爆史上最大量，成交量11.02萬張，高居ETF之冠，全市場僅次於富喬（1815）的12.27萬張。

00953B每受益權單位擬除息0.07元，換算單月配息率為0.67%，進一步檢視配息來源，債息占比68.57%、收益平準金則占比31.43%，息收將於3月12日入帳。

近期不僅多數高股息ETF面臨配息縮水的情況，債券ETF也出現同樣情況，但00953B目前沒有調降配息金額，掛牌以來連續四個月都開出0.07元金額，換算單月配息率平均落在0.68%。

00953B在買盤進場下，單日淨申購11.02億元，金額為掛牌以來第二高，連續六個交易日呈現淨流入；規模衝上230.66億元，改寫掛牌以來新高。

00953B經理人李忠泰指出，由於美國經濟仍具韌性、企業財務面相對穩健，且短期間債券到期量預期可控，供給不至於大增，同時不良債權規模減少，因此研調機構預估今年違約率將明顯放緩，加上市場對高息的需求仍保持強勁，意味著信用風險較低，故對非投等債表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。