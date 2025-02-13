存股族人數下滑！他酸「高股息只跟跌不跟漲」：不如買0050、006208

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，定期定額投資個股方面，亦出現前20大交易戶數全面下跌態勢。PTT網友熱議，高股息ETF、金融股、傳產股的投資報酬率都輸給0050、006208等市值型ETF，也輸給大盤表現，只會「跟跌不跟漲」，高股息ETF之王00915近半年來報酬率也為負數，建議投資人不如改選市值型ETF。

證交所統計，元月定期定額投資金額下滑至115.4億元，較前一月驟降41.8億元，雖然以往經驗顯示，受到農曆過年因素干擾，扣款時間可能延後至下個月，但減少金額太多隱含採中長期投資的存股族，可能暫時觀望而停止扣款。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，近來市場討論熱烈，不少散戶開始「用腳投票」，逐步減少對高息ETF、金融股與傳產股的配置，轉向市值型ETF。觀察過去一段時間的報酬率，高息ETF的表現普遍不如大盤，且常出現「跟跌不跟漲」的情況。例如，被譽為「高股息ETF之王」的00915，近6個月的報酬率為-8.93%，相較之下，市值型ETF如0050的報酬率則達+11.01%，形成強烈對比。

因此，該網友認為，與其持續抱著表現不佳的高股息ETF，承受選股不理想帶來的風險，不如將資金轉向0050、006208等市值型ETF，以獲取更穩定且貼近大盤的報酬。

部分網友支持市值型ETF的穩定性，認為它與大盤連動，較不會受到個別標的影響，留言表示：「市值型ETF穩賺不賠，割不了啦！」也有網友認為：「崩盤時市值型會跌更兇」，提醒市場若出現修正，市值型ETF未必能全身而退。

然而，並非所有人都認同市值型ETF是「最佳選擇」。有網友認為，「外資正在承接高股息ETF，散戶轉向市值型ETF，未來回頭看可能會發現站錯邊」，並質疑：「去年瘋買高股息ETF，今年又開始推市值型ETF，這是不是市場新一波行銷話術？」

同時，也有投資人認為ETF長期仍是穩定投資工具，強調：「放個20~30年，不論是哪種類型的股票型ETF，基本上都會上漲」。部分投資人則提醒，不應該因市場短期漲跌頻繁切換策略，「跳來跳去換來換去，最容易被市場收割。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。