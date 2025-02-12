市值型ETF也「甜甜價」！009803保德信首檔下周開募 發行價僅10元

近年瘋狂成長的ETF，開始走復古風，高股息ETF由於配息愈來愈少，市場從去年底開始，市值型ETF逐漸重出江湖。保德信投信推出市值動能50ETF（009803），是蛇年首檔市值型ETF，發行價10元。

ETF投資在台灣成為顯學，投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，持續刷新歷史新高。

保德信投資長李孟霞表示，市值型ETF是最早出現的ETF，經過20年來的發展，如今市值型ETF除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，例如，市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛力與市場競爭力。

保德信表示，009803的篩選機制，是篩選各產業市值前15%或近3年市值成長前15%強企業，先捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，發行價10元是目前市場上價格最便宜的市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。