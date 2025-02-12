快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

聽新聞
0:00 / 0:00

市值型ETF也「甜甜價」！009803保德信首檔下周開募 發行價僅10元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
009803是蛇年首檔市值型ETF，發行價10元。記者陳儷方／攝影
009803是蛇年首檔市值型ETF，發行價10元。記者陳儷方／攝影

近年瘋狂成長的ETF，開始走復古風，高股息ETF由於配息愈來愈少，市場從去年底開始，市值型ETF逐漸重出江湖。保德信投信推出市值動能50ETF（009803），是蛇年首檔市值型ETF，發行價10元。

ETF投資在台灣成為顯學，投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，持續刷新歷史新高。

保德信投資長李孟霞表示，市值型ETF是最早出現的ETF，經過20年來的發展，如今市值型ETF除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，例如，市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛力與市場競爭力。

保德信表示，009803的篩選機制，是篩選各產業市值前15%或近3年市值成長前15%強企業，先捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，發行價10元是目前市場上價格最便宜的市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 成長性 配息

延伸閱讀

買00919不賺不賠⋯他疑配息機制反害虧？網曝1前提下「它」績效更好

台股高息ETF 商品 十檔聚光

0050、006208只是買個夢想？兩派人馬開戰 學生家長開砲：現金在哪

選0050或0056？高股息害你變更窮！Jet Lee：財富落差來自於認知落差

相關新聞

009803「就是你靠山」保德信投信首檔市值型ETF！18日開募

看準ETF趨勢方興未艾，保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，不僅正式從主動式基金專家跨足ETF市...

市值型ETF一張近20萬跟免1.5萬的都有怎選？專家：看自己在意什麼

在意規模、在意手續費、在意成分股有沒有你喜歡的？每個人在意的點不一樣...

009800除「便宜」外對比00662有何優勢？專家：保管費略勝一籌

雖然經理費都一樣偏低，但是保管費上中信NASDAQ則略勝一籌。這項優勢是否會延續到績效上面，我們就讓中信NASDAQ跑一陣子後再來探討了。

分析師看台股「蛇年可以積極進場」！00878配息0.5元年化估算9％

2月底除息的ETF包括富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）兩檔都配0.1元，年化配息率分別是8.77%、5.2%；其他檔如永豐優息存股（00907）是配0.13元，年化也有5.01%，至於國泰永續高股息（00878）則是配息0.5元，年化估算9%。

市值型ETF也「甜甜價」！009803保德信首檔下周開募 發行價僅10元

近年瘋狂成長的ETF，開始走復古風，高股息ETF由於配息愈來愈少，市場從去年底開始，市值型ETF逐漸重出江湖。保德信投信...

保德信市值動能50 ETF 三大核心 強勢布局

ETF投資在台灣成為顯學，投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。