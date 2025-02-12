009803「就是你靠山」保德信投信首檔市值型ETF！18日開募

看準ETF趨勢方興未艾，保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，不僅正式從主動式基金專家跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金：PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），為蛇年首檔市值型ETF，發行價10元，募集期間2/18-2/24，也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

梅以德指出，保德信自1992年從台股基金起家，以紮實的台股研究奠定基礎，如今在台灣已經深耕33個年頭，旗下6檔台股基金成立時間平均超過20年，今年保德信進一步結合集團在ETF的經驗與資源，投入台灣ETF市場，由市值型台股ETF打頭陣，未來也將憑藉集團優勢與在台灣累積多年的專業能力，致力於提供符合市場趨勢且具競爭力的ETF產品，滿足投資人不同的財務目標。

保德信投資長李孟霞分析，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

值得一提的是，009803不僅在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業。

分析該ETF所追蹤的臺灣市值動能50指數，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電（2330）31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。

除了追求成長，009803也不忘創造息利雙收契機，每年6月與12月兩次的成分股定審時，分別加重不同的因子權重。接近台股除息旺季時，009803在6月指數定審加重價值因子篩選權重，把握潛在高股利率標的。

根據統計，臺灣市值動能50指數近五年平均股利率達5.4%，優於加權指數同期平均3.9%，明顯提升投組股息收益機會，並採用經典的3月、6月、9月、12月季配息機制，讓投資人更易於安排資金流需求。 保德信12日舉行記者會。PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803）為蛇年首檔市值型ETF，發行價10元。崔馨方／攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。