市值型ETF一張近20萬跟免1.5萬的都有怎選？專家：看自己在意什麼

平價奢華你選那一檔

我的下單軟體會依照市值、高股息、海外、債劵、個股、美股分類。這樣做的好處是方便比較同類型標的漲跌狀況。

市值ETF從一張快20萬到一張快1.4萬都有。

喜歡老牌的就選0050、006208 喜歡覆蓋廣的就選 006204 喜歡ESG 就選00850、00922、00923 喜歡多因子還要便宜就選 00905

市值ETF差異在於選股策略，策略不同選出來的成份股及佔比就會有差。

一樣是追蹤是市值前五十大，0050跟006208的成份股占比還是有一些些差別。

怎麼選就看你在意什麼？

在意規模、在意手續費、在意成分股有沒有你喜歡的？每個人在意的點不一樣，選擇你認同的那檔定期定額再加上逢低布局就可以了。

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