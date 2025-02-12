市值型ETF一張近20萬跟免1.5萬的都有怎選？專家：看自己在意什麼
平價奢華你選那一檔
我的下單軟體會依照市值、高股息、海外、債劵、個股、美股分類。這樣做的好處是方便比較同類型標的漲跌狀況。
市值ETF從一張快20萬到一張快1.4萬都有。
喜歡老牌的就選0050、006208
喜歡覆蓋廣的就選 006204
喜歡ESG 就選00850、00922、00923
喜歡多因子還要便宜就選 00905
市值ETF差異在於選股策略，策略不同選出來的成份股及佔比就會有差。
一樣是追蹤是市值前五十大，0050跟006208的成份股占比還是有一些些差別。
怎麼選就看你在意什麼？
在意規模、在意手續費、在意成分股有沒有你喜歡的？每個人在意的點不一樣，選擇你認同的那檔定期定額再加上逢低布局就可以了。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言