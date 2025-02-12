009800除「便宜」外對比00662有何優勢？專家：保管費略勝一籌

隨著美國科技股的衝刺表現，現在網路上越來越多人討論美股投資。

現在投資美股的管道也越來越多元化，以前只能開海外券商帳戶來進行美股投資，現在幾乎每家券商都有複委託的服務，如果還要更懶人投資一些，那麼可以把目光放到百花齊放的ETF上面。

臺灣的ETF幾乎都有針對美股四大熱門指數進行追蹤的產品，這四大指數分別是道瓊工業指數、S&P500指數、NASDAQ100指數與費城半導體指數。其中NASDAQ100指數涵蓋資訊科技約50％，通訊服務約15％，非核心消費約15％，其餘約20％則分佈在核心消費、醫療保健、工業等領域。而今天就有一檔追蹤NASDAQ100的ETF上市---「中信NASDAQ 100 ETF」，代號009800。

中信NASDAQ 100 ETF並非台股第一檔追蹤NASDAQ 100指數的ETF，最早是由富邦投信在2016年發行的「富邦NASDAQ ETF」，兩者就像元大臺灣五十和富邦臺灣五十的關係一樣，追蹤同一個指數，但是有可能細節上的不同而造就出績效上些許的差異。

這邊幫大家整理一下兩者的分別：

1.發行價

雖然富邦NASDAQ為20元，但由於這8年來的變化，目前漲到91元上下，而中信NASDAQ的發行價才10元，且處於剛發行的階段，若是喜歡整張的投資人而言，中信的確有低門檻的入手優勢。

2.費用率上面

兩者的經理費都是0.3％，這對於其他追蹤國外指數動輒1％左右的經理費而言，都是非常佛心的費率，許願此門一開，各投信都會跟進改善費用率。

雖然經理費都一樣偏低，但是保管費上中信NASDAQ則略勝一籌。這項優勢是否會延續到績效上面，我們就讓中信NASDAQ跑一陣子後再來探討了。

自從川皇選上之後，我從關注美股開始轉為買進美股，而ETF就是我選擇的介入途徑。不知道大家對追蹤美股指數的ETF是否有興趣呢？

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