保德信市值動能50 ETF 三大核心 強勢布局

ETF投資在台灣成為顯學，投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，持續刷新歷史新高。看準ETF趨勢方興未艾，保德信總經理梅以德宣布，2025年為保德信重要的ETF元年，不僅正式從主動式基金專家跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金--PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），為蛇年首檔市值型ETF，發行價10元，募集期間2月18至24日，也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

梅以德指出，保德信自1992年從台股基金起家，以紮實的台股研究奠定基礎，如今在台灣已經深耕33個年頭，旗下6檔台股基金成立時間平均超過20年，不僅為基金界的長青樹，更是檔檔有口皆碑，今年保德信進一步結合集團在ETF的經驗與資源，投入台灣ETF市場，由市值型台股ETF打頭陣，未來也將憑藉集團優勢與在台灣累積多年的專業能力，致力於提供符合市場趨勢且具競爭力的 ETF產品，滿足投資人不同的財務目標。

梅以德強調，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

台灣ETF發展超過20年，ETF的演進與時俱進，保德信投資長李孟霞分析，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

李孟霞指出，如今市值型ETF除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛力與市場競爭力；此外，新一代ETF多配有收益平準金機制。

保德信市值動能50ETF為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型ETF，搭配保德信首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，其中成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，精準捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，讓ETF投資與強者同行，且發行價10元為目前市場上價格最便的市值型ETF，投資更好入手。

值得一提的是，保德信市值動能50ETF不僅在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業：分析該ETF所追蹤的臺灣市值動能50指數，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大佈局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。

除了追求成長，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF也不忘創造息利雙收契機，每年6月與12月兩次的成分股定審時，分別加重不同的因子權重。接近台股除息旺季時，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在6月指數定審加重價值因子篩選權重，把握潛在高股利率標的，根據統計，臺灣市值動能50指數近五年平均股利率達5.4%，優於加權指數同期平均3.9%，明顯提升投組股息收益機會，並採用經典的3月、6月、9月、12月季配息機制，讓投資人更易於安排資金流需求。

12月進入旺季行情，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在成份股定審時加重動能選股因子，趁勝追擊旺季行情，根據統計，每年第1季和第4季為台股全年表現最好的兩季，追求強勢股有望推升報酬表現更上層樓。

保德信市值動能50 ETF擬任經理人張芷菱表示，ETF追蹤指數為臺灣市值動能50指數，因為擁有篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，讓持股標的具備能漲抗跌特性。統計自2021年以來，臺灣市值動能50指數眾多次產業漲幅超越大盤表現，包括電腦及周邊設備、光電、金融、航運、電機機械、塑膠產業等，凸顯追蹤指數選股能力。

從累積報酬來看，臺灣市值動能50指數同樣勝過加權指數表現，張芷菱分析，自2010年5月以來至2024年底，臺灣市值動能50指數累積報酬率達867%之多，平均年化報酬率高達16.77%，明顯優於同期間臺灣加權指數的423%報酬率，換算為年化報酬率11.97%，顯見加上成長動能的選股條件後，更能發掘優秀市值標竿企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。