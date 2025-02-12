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分析師看台股「蛇年可以積極進場」！00878配息0.5元年化估算9％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

CMoney資料指出，統計上周2/3-2/7的官股券商買超情形，前五大ETF分別是國泰永續高股息（00878）、群益優選非投等債（00953B）、元大高股息（0056）、群益臺灣精選優息（00919），以及大華優利高填息30（00918），以00878的買超4.8萬張居冠。

上周官股積極買進高股息ETF，分析師胡毓棠指出，從過去1甲子歷年統計來看，蛇年的平均報酬率有35.3%，正報酬機率100%，僅次於牛年和兔年，他認為蛇年才剛開始，今年可以比較大膽的布局，投資人從去年第四季到年前，都比較保守，但理性來看，一些好的高股息ETF，現在反而可以勇敢進場。

他提到，DeepSeek崛起，是AI由訓練轉向推理的重要轉折點，剛開始過年期間，市場雖然對他是利空解讀，但是在市場慢慢恢復理性之後，連川普都說DeepSeek會加速AI的發展，從邊緣AI到軟體的應用，短期影響包括降低企業導入門檻，有利ASIC客製化及邊緣運算的發展，長線上這些大型CSP雲端業者，最終還是要推升GPU的需求。

胡毓棠補充，即便模型訓練的成本降低，大家還是要比拚算力，再來AI手機和AI電腦的換機潮，可能大家現在還感受不到太多亮點，長線來看一定會用到，短線關注聯電等半導體廠商及伺服器供應鏈、中期可看企業導入應用的題材，關注聯發科、瑞昱與聯詠等ASIC廠商。

長線來看的話，終端設備翻新可能受惠的業者，分析師建議可看廣達、華碩、仁寶、微星等消費電子廠。

至於酷愛領息的台股投資人，胡毓棠觀察，可留意即將除息的高股息ETF中，是否有AI或金融的題材股。2月底除息的ETF包括富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）兩檔都配0.1元，年化配息率分別是8.77%、5.2%；其他檔如永豐優息存股（00907）是配0.13元，年化也有5.01%，至於國泰永續高股息（00878）則是配息0.5元，年化估算9%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00730富邦臺灣優質高息 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00907永豐優息存股 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00953B群益優選非投等債

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