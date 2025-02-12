快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

2025年ETF吹高債息風 00981B第一金美元優選非投債10元發行登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數特徵。資料來源：Bloomberg、第一金投信整理
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數特徵。資料來源：Bloomberg、第一金投信整理

ETF改吹高債息風？2025年全球景氣擴張態勢不變，股價上揚股息率下滑的同時，加上金融市場波動加大，息收需求投資者，更需要高債息投資工具，提升息價雙動能。第一金投信12日起推出債券攻擊手第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），10元價發行，追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，提供月配息及收益平準金機制，預計首次配息評價在4月。

過去兩年，台灣投資人最愛的兩類ETF，一個是高股息，一個是長天期公債或投資級債券，不過，高股息隨股市上揚股息率下滑，長天期公債及投資級債則面臨聯準會暫停降息及通膨壓力，今年以來，金融市場承受美國總統川普不按牌理出牌的言論與政策干擾，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤提醒，高債息工具是現階段放大投資效益、降低波動度較佳理財商品，建議鎖定美元非投資等級債券。

王心妤說明，具備較短存續期的美元非投資級債券，波動度低於股票，且提供較高債息，殖利率更有吸引力，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數的特性為例，1月底的指數殖利率為7%，票面利率為7.16%，指數存續期僅2.63年，對市場利率敏感度較低，此外，近一年指數波動度僅2.32%，遠低於各股票市場10%至20%的波動度。

王心妤提醒，挑選非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業占比達83%，Factset預估，美國經濟穩步成長，企業獲利增幅上看14.6％，信用違約風險偏低，降息預期雖有收斂，但政經情勢未定，市場避險需求仍在，非投資等級債券ETF以一籃子債券投資，降低單一債券違約風險，俱備低波動、高債息特性，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人理財工具新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 高股息

延伸閱讀

歐美債券ETF 強勢吸金

美非投等債 有利可圖

富坦公司債基金 攻守兼備

美債ETF強彈！長天期公債要回神了？伊森：關鍵要看10年期國債利率

相關新聞

00905本金100萬後每月存股1萬元多久能滾到1千萬？股魚：12年

透過00905累積到1000萬的資金，大概要多久？以目前的年化複合報酬率16.79%為基準，來進行模擬試算。

00878配息微縮水！年化殖利率仍有9% 雷龍試算：22.2元以下購入都有好報酬

2025年00878第一季配息縮水，0.5元／股。 00878保管銀行為「台新銀行」，將配息帳戶變更成台新，即可省下跨行匯費喔！

006208小老弟009802成分股沒有台積電！存股方程式：三檔市值型ETF排隊募集

版主認為，真正優秀的市值型產品，選股邏輯愈單純愈好，加入太多複雜選股因子反而縛手縛腳，不見得有利於指數表現。

他估飛捷上看200元⋯006208、00935想放長期！網勸：買它就夠

投資標的的選擇是一門大學問，有網友每月投資2.5萬元，投資標的包括富邦台50（006208）、野村臺灣新科技50（00935）、飛捷（6206），他好奇「這三檔可以長期持有嗎？」其他人則認為，所有標的都可以長期投資，但也有人直言，只需要投資006208就夠了。

00905跌買進漲時收穫…成分股達百檔風險很分散！配息更穩3月將納收益平準金

00905的「含積量」達31.54%，成分股包括鴻海、聯發科等科技龍頭。該ETF投資成分股高達129檔，顯著分散風險，對看好AI及台灣科技發展者而言，是不錯的選擇。

買00919不賺不賠⋯他疑配息機制反害虧？網曝1前提下「它」績效更好

ETF大致可分為市值型及高股息，兩者適合不同的投資目的，有投資新手好奇，到底該選擇可領配息的高股息ETF，亦或是整體報酬率更高的市值型ETF，他分享自己投資00919、00631L的成果，有內行網友直言，在經濟景氣良好的狀況下，市值型ETF的績效會更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。