2025年ETF吹高債息風 00981B第一金美元優選非投債10元發行登場

ETF改吹高債息風？2025年全球景氣擴張態勢不變，股價上揚股息率下滑的同時，加上金融市場波動加大，息收需求投資者，更需要高債息投資工具，提升息價雙動能。第一金投信12日起推出債券攻擊手第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），10元價發行，追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，提供月配息及收益平準金機制，預計首次配息評價在4月。

過去兩年，台灣投資人最愛的兩類ETF，一個是高股息，一個是長天期公債或投資級債券，不過，高股息隨股市上揚股息率下滑，長天期公債及投資級債則面臨聯準會暫停降息及通膨壓力，今年以來，金融市場承受美國總統川普不按牌理出牌的言論與政策干擾，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤提醒，高債息工具是現階段放大投資效益、降低波動度較佳理財商品，建議鎖定美元非投資等級債券。

王心妤說明，具備較短存續期的美元非投資級債券，波動度低於股票，且提供較高債息，殖利率更有吸引力，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數的特性為例，1月底的指數殖利率為7%，票面利率為7.16%，指數存續期僅2.63年，對市場利率敏感度較低，此外，近一年指數波動度僅2.32%，遠低於各股票市場10%至20%的波動度。

王心妤提醒，挑選非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業占比達83%，Factset預估，美國經濟穩步成長，企業獲利增幅上看14.6％，信用違約風險偏低，降息預期雖有收斂，但政經情勢未定，市場避險需求仍在，非投資等級債券ETF以一籃子債券投資，降低單一債券違約風險，俱備低波動、高債息特性，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人理財工具新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。