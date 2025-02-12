聽新聞
0:00 / 0:00
00878配息微縮水！年化殖利率仍有9% 雷龍試算：22.2元以下購入都有好報酬
2025年00878第一季配息縮水，0.5元／股。
00878保管銀行為「台新銀行」，將配息帳戶變更成台新，即可省下跨行匯費喔！
國泰投信公告00878今年第1次收益分配公告，配息金額比上次略為減少，但受股價連帶影響，年化配息率仍維持9%以上。
<00878配息資訊>
每單位分配金額：新臺幣0.5元
參與配息最後申購日：114年2月19日
除息交易日：114年2月20日
預定發放日：114年3月18日
<00878數據資訊>
2月4日收盤價22.07元推算，單次殖利率為2.26%、年化殖利率為9.06%，近1年漲幅率為1.01%、近1年報酬率為10.75%。
<雷龍慢說>
00878公布今年第一季配息0.5元，略低於前次配息0.55元，在一片降息潮中，縮水幅度不算大，平準金充足，連續同水位配息尚屬無虞，在股價22.2元以下購入，推估年化殖利率有9%以上。
但目前股價走向，導致近一年報酬率幾乎是配息而來，要留意價差，而看好市場的存股族，也能趁甜甜價增加張數。
◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言