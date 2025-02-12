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00878配息微縮水！年化殖利率仍有9% 雷龍試算：22.2元以下購入都有好報酬

聯合新聞網／ 雷龍慢步
00878配息0.5元。台股示意圖／中央社
00878配息0.5元。台股示意圖／中央社

2025年00878第一季配息縮水，0.5元／股。

00878保管銀行為「台新銀行」，將配息帳戶變更成台新，即可省下跨行匯費喔！

國泰投信公告00878今年第1次收益分配公告，配息金額比上次略為減少，但受股價連帶影響，年化配息率仍維持9%以上。

<00878配息資訊>

每單位分配金額：新臺幣0.5元

參與配息最後申購日：114年2月19日

除息交易日：114年2月20日

預定發放日：114年3月18日

<00878數據資訊>

2月4日收盤價22.07元推算，單次殖利率為2.26%、年化殖利率為9.06%，近1年漲幅率為1.01%、近1年報酬率為10.75%。

<雷龍慢說>

00878公布今年第一季配息0.5元，略低於前次配息0.55元，在一片降息潮中，縮水幅度不算大，平準金充足，連續同水位配息尚屬無虞，在股價22.2元以下購入，推估年化殖利率有9%以上。

但目前股價走向，導致近一年報酬率幾乎是配息而來，要留意價差，而看好市場的存股族，也能趁甜甜價增加張數。

◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

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