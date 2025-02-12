00905本金100萬後每月存股1萬元多久能滾到1千萬？股魚：12年

跟風投資20年的美債ETF，結果大套牢，長年前美債ETF是不是不適合散戶投資呢？

看你投資美債的目的是什麼？是要做股債配置，那短期虧損無所謂。但若買美債的是為賺價差，一開始目的就錯了，所以在震盪過程中完全抱不住，這很正常！

做債券投資，心態要擺正，才有辦法真正的去持有債券相關產品。

該換台股巿值ETF嗎？

2024年就流行長天期的美債ETF，散戶跟風買了一堆的長天期美債ETF，滿手都是，結果FED降息不如預期，這些人看到台股漲翻天，他們卻完全無感，無興奮感的感覺，因為押錯方向，現在滿手套牢，只能夠望股興嘆。

2025年還能繼續投資台股市值ETF嗎？已錯過0050最甜的時候，那現在還有沒有那種相對比較超值的、比較親和的適合小資的市值ETF可以選？有機會從小雞慢慢培養成母雞這樣子？

股市還在就永遠會有人問這樣的問題。

看一張20年的曲線圖

2003到2024年，21年剛好是0050上市至今。看這條曲線，隨時買就對了！答案不是這麼簡單嗎？

做短期波段的話，就要去想辦法去找出什麼時候是下跌段，然後在最低點時候投入。可是如果今天是長期投資，問我什麼時候是最低點？「任何時間」好不好，只要通膨沒有消失之前，市值型絕對是可以做投資的。

坊間常見的這些市值型的產品，從高價到低價、從舊到新，全部都整理出來。永豐臺灣加權（006204）是追蹤加權指數的，雖然把它當是一個基準，但後面這一些，都不是追蹤加權指數的，然而他們都是以市值權重為主的產品，跟加權指數高度連動，所以一般會把它稱為市值型的產品。

2024年不是都說加權指數漲了嗎？那請問市值型的產品有哪一檔沒有漲？每一檔都漲了！這個就是市值型產品的特色，只要加權指數漲了，它當年度一定是收漲。那反過來講，如果加權指數跌了，他當年度應該也是收跌。

這麼多檔巿值ETF，差別在哪裡

在00692這邊畫了一條線，分界線上面的這些產品，是沒有銓重上限的一個設計的。線以下的就是有限制單一個股權重的上限。為什麼會這個樣子呢？跟台積電（2330）有關係。他在過去，事實上占比台股的權重沒有這麼大的時候，大家沒有去想過這樣子的一個問題。

為了能夠達到良好的分散性，像00850之後的產品，基本上都有限制單一權重的一個上限。其實價格本身跟報酬率並非直接有影響的，反倒是策略的設計跟權重分布，會使報酬率不太一樣。

這檔巿值ETF最便宜！

堅持老牌的話，當然0050、6208這些就是你最好的一個選擇。但小資族每次看到這個0050的話呢，只能望股興嘆。雖然可以買零股，但買零股感覺不好。如果可以的話，能力所及還是想要去買所謂的整張。

價格由高到低一整理出來，答案呼之欲出了？

1.想要投資市值型 2.價格親民 3.報酬率不錯

不就是00905這一檔產品嗎？價格真的是相對最親民的一檔。

0050一張逼近20萬，跟00905一張不到1.5萬一比，是不是價格低廉？各有優勢，像0050就是台積電沒有上限嘛，所以有好的地方，台積電好就很好。但是像00905的話，就是有台積電的上限，但其實也不低，所以如果說萬一台積電有什麼狀況的話，至少有點像防護傘的感覺。

00905是之後才發行的產品，所以在產品的設計上就蠻特殊的。，00905就富蘭克林出的，它產品有個很有趣的特色，強調都是用smart beta多因子的方式來設計他的產品。

做指數的標竿對比的時候，一定是跟加權指數比：

相同的時間點有沒有經過設計，成果就是不一樣！

如果後面的產品沒有推出一些新的績效、新策略的話，那買你幹嘛呢？改良後，績效的話會比加權指數好些。

下面每個月份的一個績效對比的話，會發現說00905勝出的機率也是相對來講比較高的。這就代表策略的有效性。

多因子的篩選的方式就跟做基本面篩選很像，會參考營益率、毛利率、ROE。

多因子投資就是做個股篩選的一個必要動作。買產品就是它幫忙驗證說哪些因子對績效是有幫助的，設計到產品裡面去。這檔產品本身的話，00905是以市值當成是一個基礎，然後後面的話再針對品質的面向、價值的面向、動能的面向，再來做一些篩選。

那也因為經過篩選的關係，就有機會拿到更好的超額報酬。

台股空頭「這時候」來？

多頭年去看市值ETF績效，自然會有很好的年化報酬率。但有人說台股會多頭三年一年空頭，2025年就是最後一年的多投年了？

市值型投資就只有兩個關鍵

很多人偏好美股或堅持台股，其實很大的原因就是因為他長期的趨勢是往上走的，你才會去做買進。

第二步要做的是堅持買進的動作，而不是在猜說什麼，已經漲三年了，接下來這年一定會下跌。

而且行情總是在不知不覺中就悄悄的上漲。行情很難去預期什麼時間點會反轉，以及這一波修正會多久。

投資要成功的話，絕對不能夠打假球，信念絕對不可以輕易的動搖。

2023年大家都在講什麼？股息好，高股息妙 2024年，人人都說市值好，高股息ETF人人喊打 會不會2025年變成產業型，人人喊他一聲大哥，很難講？這個就是市場的一個輪動

在投資的過程中，一定要記住初心是什麼，以及為什麼要買這檔產品？希望在這檔產品中得到什麼東西和策略是什麼？這是必須要堅持去做的，不能因為市場有一點雜音就改變了你的策略。

用「小資版」巿值ETF月領十萬、存千萬退休金

想要用市值ETF，想要年領10萬或是百萬股息都可以，重點就是在殖利率。

以台股來講的話，市值型就是一個非常好的一個對應。市值型產品裡面有貴的跟有便宜的，我貴的找0050，便宜就找00905。在現在的排行榜裡面，它價格是最低的。

可是00905年績效不差哦！不要因為價格看起來很低是小資版的，所以等於低報酬、低績效，不是這個樣子的。

回測資料從2009年一路回測到2024年，也包含上市之後實際績效。用15年的時間來看00905平均數據，可靠性就相當高了。

殖利率大概有4.61% 年複合報酬率大概有16.79%

根據殖利率的角度來看4.61%。

如果是看整體市場這些市值型的產品，平均統計來看，市值型的產品大概會接近在4.2%。

假設我用4.2%的殖利率來看，使用小資版的00905當成範例來推估的話，如果我想要每個月可以領10萬塊，年領120萬，大概需要投2,857萬。 不要嚇到了，這是長期投資累積下來的結果。定期定額，然後持續累積的方式，其實時間久了都會達成的。

本薪也會增加，隨著市值ETF的價格上升，可以增加去加碼，做定期定額的動作。

有人喜歡用累積的張數來看，累積到接近2100張的時候，也可以達成類似的目的。不過，這個累積的過程會取決於你投入的速度。

再來，用另一個角度來看，透過00905累積到1000萬的資金，大概要多久？以目前的年化複合報酬率16.79%為基準，來進行模擬試算。

首先，先把第一桶金（100萬）拿出來，把這筆錢當成你的起始資金，接下來每個月投1萬塊。 根據時間複利的魔法，花多少時間才能讓這筆錢增長到1000萬以上？答案是12年。

不過，前提是你需要先有100萬的第一筆資金。每個人的狀況不一樣，如果手上資金沒那麼寬裕的話，可以把它改成10萬，這樣相對的數字會比較少，但仍然取決於每個人的狀況。

覺得不想等到第一桶金，馬上就要衝進去投資的話，其實也可以，因為投資是一個蠻個人化的行為。每位朋友都要根據自己的狀況做調整，這是一個比較好的做法。

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