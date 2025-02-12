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債券ETF買氣續熱 00937B規模與受益人雙增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會降息步調預期放緩，不過隨市場也已陸續調整降息預期，且年內仍具備降息空間，加上近期金融市場受到川普關稅政策干擾引發股市震盪，債券的穩健特性成為市場資金避風港，連帶債券ETF買氣亦維持強勢，截至11日止，統計今年來整體原型債券ETF規模續增近708億元，類型來看以資產品質穩健、收益水準又較公債突出的投資級公司債ETF規模增加逾400億元最為吸金。

進一步分析今年來投資等級公司債ETF買氣概況，包含今年才募集與掛牌的00980B在內，規模與受益人數俱增的產品共計有14檔，以00937B規模增加143.57億元最多，也是整體債券ETF中買氣最旺的產品，且其受益人數增加與績效表現同樣表現突出。

法人表示，00937B能持續受到市場青睞，在於其產品設計符合投資人所需，其成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，資產品質無虞，且BBB級債也相對具有殖利率優勢，加上00937B掛牌以來配息政策力求穩健，也因此獲得投資人青睞。而00937B也即將在2/18除息，本次預估每股配發金額為0.082元，因此想參與領息的投資人也請留意最晚需在2/17買進。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，全球經貿前景因關稅政策不確定性而更難評估，市場投資情緒也料受此牽動，加上聯準會降息步調可能趨緩，因此收益能力與資產品質並重為現階段在固定收益資產配置上主要訴求。

其中，投資等級債因資產品質良好，現階段殖利率仍具吸引力，仍有望持續吸引訴求穩健配置與收益來源之資金配置，而結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息空間仍在的環境下，受惠程度相對高，可做為投資人兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息

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