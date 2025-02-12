006208小老弟009802成分股沒有台積電！存股方程式：三檔市值型ETF排隊募集

2023年、2024年，高息型ETF大行其道，各投信紛紛發行高息相關ETF，00940募集金額更是高達1752億，創下空前紀錄。後來不少高息型ETF跌破發行價、配息金額縮水，引起不少投資人的唾罵。

2024年全年績效，市值型ETF再度超車高息型，加上許多網紅的推波助瀾，市值型重新成為市場注目焦點。0050自降內扣費用，後續還可能進行分割，龍頭寶座穩如泰山。看準這一波市場趨勢轉換，各投信磨刀霍霍準備推出各種特殊市值型產品。

這3檔排隊募集的新產品究竟是否適合長期投資？未來績效如何？版主不敢斷言，投信宣傳內容裡的指數回測績效參考就好，產品實際上市之後未必能複製指數的歷史報酬。

「聯邦台灣精彩50」算是選股邏輯相對比較單純的產品，該ETF追蹤「臺灣50權重上限30%指數」，成分股與0050一模一樣，都是持有市值前50大企業，差別在於聯邦投信這一檔有單一成分股權重上限30%的規則（應是擔心台積電佔比過高所做的調整限制）。

相形之下，「聯邦台灣精彩50」會是比較吸引版主的標的，符合版主選股邏輯單純的要求。