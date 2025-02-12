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006208小老弟009802成分股沒有台積電！存股方程式：三檔市值型ETF排隊募集

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

2023年、2024年，高息型ETF大行其道，各投信紛紛發行高息相關ETF，00940募集金額更是高達1752億，創下空前紀錄。後來不少高息型ETF跌破發行價、配息金額縮水，引起不少投資人的唾罵。

2024年全年績效，市值型ETF再度超車高息型，加上許多網紅的推波助瀾，市值型重新成為市場注目焦點。0050自降內扣費用，後續還可能進行分割，龍頭寶座穩如泰山。看準這一波市場趨勢轉換，各投信磨刀霍霍準備推出各種特殊市值型產品。

後續台股至少有3檔特殊市值型ETF排隊開募，分別為富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（股票代號未定）。

這3檔排隊募集的新產品究竟是否適合長期投資？未來績效如何？版主不敢斷言，投信宣傳內容裡的指數回測績效參考就好，產品實際上市之後未必能複製指數的歷史報酬。

版主認為，真正優秀的市值型產品，選股邏輯愈單純愈好，加入太多複雜選股因子反而縛手縛腳，不見得有利於指數表現。0050就是選股邏輯單純的代表性ETF，主要就是以企業市值決定成分股，不參雜其他因子；00662追蹤的NASDAQ-100指數，也可算是市值型ETF的代表。

按照選股邏輯單純的標準來看，009802與009803選股邏輯相對比較複雜，設定的選股因子多，不是版主會青睞的產品。009802目前的成分股甚至沒有台積電，沒有台積電還能算市值型嗎？

「聯邦台灣精彩50」算是選股邏輯相對比較單純的產品，該ETF追蹤「臺灣50權重上限30%指數」，成分股與0050一模一樣，都是持有市值前50大企業，差別在於聯邦投信這一檔有單一成分股權重上限30%的規則（應是擔心台積電佔比過高所做的調整限制）。

相形之下，「聯邦台灣精彩50」會是比較吸引版主的標的，符合版主選股邏輯單純的要求。

近兩年，版主的資金主要集中投資多年前上市的某特殊市值型ETF（恕不公開），該ETF的選股邏輯頗複雜，但上市至今的表現不錯，版主會持續投入。即使後續有不少特殊市值型ETF排隊募集上市，版主也不打算轉換投資標的。關於投資ETF，版主總認為，新的未必好、舊的未必差，新產品上市就急著賣舊換新，長期不見得能討到便宜。元老級的0050與006208、中生代00850與00692、年輕的00905，表現都很好，持續投資累積股數就好，沒必要迎新棄舊。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 ETF 市值型

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