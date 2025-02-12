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00905跌買進漲時收穫…成分股達百檔風險很分散！配息更穩3月將納收益平準金

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

川普再次當選總統後隨即進行一系列的稅務政策改革，加上其衝擊型言論，常導致股價大起大落，即使如此，因整體趨勢仍就專注在AI半導體科產業上，後市仍然看漲，抓到套路的投資人紛紛趁跌積極買入，尤其是年前勢頭正旺的市值型ETF如00905，即使公告一月不配息卻在開市當天湧入1.2億的申購量。

00905的「含積量」達31.54%，成分股包括鴻海、聯發科等科技龍頭。該ETF投資成分股高達129檔，顯著分散風險，對看好AI及台灣科技發展者而言，是不錯的選擇。

其餘產業，富邦金和中華電也被納入，布局廣泛，降低重押單一類股風險，能在漲幅中獲利並抵抗跌幅。

目前00905股價在15元以下，入手門檻低，年化配息穩定在6%以上，被稱為「市值型高股息ETF」。截至2月11日，其績效在20元以下的ETF中名列前茅，顯示Smart Beta策略的優越選股能力。

在過去曾經因配息期間交易過熱而喊出暫停申購的00905，終於在投資人千呼萬喚中將於3月14日加入收益平準金機制，預計最快4月除息交易就能運用上收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart ETF 分散風險 川普 市值型 收益平準金

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ETF大致可分為市值型及高股息，兩者適合不同的投資目的，有投資新手好奇，到底該選擇可領配息的高股息ETF，亦或是整體報酬率更高的市值型ETF，他分享自己投資00919、00631L的成果，有內行網友直言，在經濟景氣良好的狀況下，市值型ETF的績效會更好。

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