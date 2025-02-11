歐美債券ETF 強勢吸金

雖美國通膨前景令投資人擔憂，但貿易戰帶來的不確定性仍讓債市普遍受資金追捧，過去一周整體固定收益型ETF共獲89.9億美元資金淨流入，美債、歐債分別獲64.3億、9.1億美元淨流入，但亞債遭1億美元資金淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入53.3億美元，非投資等級債ETF也有6.4億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，進入2025年，強勁的需求與有限的供給使非投資等級債仍處技術面有利環境，基本面仍具支撐，目前市場價格也多已反應那些面臨長期趨勢挑戰的產業。基於強勁的企業資產負債表與持續成長的經濟表現，預期違約率將維持於低於長期平均的水準，而隨聯邦基金利率下滑與有利的法規環境，預期企業管理層信心將增強，使企業併購活動將潛在加速。

安聯投信指出，美國針對加拿大、墨西哥關稅措施將暫緩一個月實施，1月服務業數據成長放緩，使美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。其中通膨連結政府債表現最強，非投資級債則因為利率端受惠幅度較小。

展望後市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，評估目前市場最大風險仍為川普的關稅政策可能帶來的通膨壓力及經濟成長放緩。在極端情況下，2025年下半年美國GDP可能受到 0.4~0.8%的衝擊，可能壓抑風險性資產表現。

不過，謝佳伶提到，美國非投資級債受到關稅影響相對較低，主要原因為美國非投資級債發債企業主要為本土企業。再者，川普政策聚焦在MAGA（Make America Great Again），有利能源、工業等產業。放寬監管、併購機會也有利非投資級債價格上漲及違約率降低。

展望美國非投資級債市場，謝佳伶表示，2025年預估報酬率仍可望達到高個位數，報酬／風險比有望優於股票市場。就經濟面而言，美國經濟體表現較其他經濟體佳，違約率在企業基本面支持下可望維持相對低點。就價值面而言，7~8%的殖利率深具吸引力，加上短率仍有下降空間，若遇市場大幅震盪，利差擴大，表現仍可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。