台股高息ETF 商品 十檔聚光

台灣高股息ETF投資出現放緩且分歧，2025年以來在24檔台灣高股息ETF中僅有十檔規模是成長，資金仍逐「息」而居。

根據CMoney統計至2月11日，觀察台灣高股息ETF規模變化，國泰股利精選30以18.06%的成長率高居第一，主因就在於元月每受益權單位大方配出2.05元，大幅高於過去均值，動用資本利得占比約九成，創下成立以來最佳表現，換算配息率高達7.03%，吸引買盤進場。

大型的元大高股息規模成長幅度也有8.1%、元大台灣高息低波6.9%、國泰永續高股息5.7%、群益台灣精選高息2.73%；其餘如大華優利高填息30成長5.6%、復華富時高息低波4.5%、永豐優息存股3.3%、凱基優選高股息30成長2.78%、富邦特選高股息30成長1.9%。

台灣高股息ETF規模前十大依序為國泰永續高股息3,977億元、元大高股息3,935億元、群益台灣精選高息3,134億元、復華台灣科技優息2,161億元、元大台灣價值高息1,485億元、元大台灣高息低波1,253億元、大華優利高填息30的680億元、凱基優選高股息30的418億元、統一台灣高息動能417億元、富邦特選高股息30的275億元。

另從今年以來含息市價漲跌表現觀察，相較於加權報酬指數上漲1.58%，目前僅有兩檔台灣高股息ETF超越大盤表現，分別為富邦臺灣優質高息的3.1%、復華台灣科技優息1.7%，進一步來看，兩檔台灣高股息ETF的第一大持股都是聯發科，其今年以來的股價漲幅超過6.7%，在權值股中排名前段班，也推升相關ETF表現。

展望後市，台新投信指出，當前AI應用範圍迅速擴張，低成本AI有助於搭載更多終端裝置，其中ASIC的需求反而因為AI的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣IC設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會，建議逢低布局相關ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。