太空衛星ETF 規模大增

美國總統川普大打關稅戰，讓今年投資市場操作難度大增，促使投資人投資ETF改採分散配置。根據最新統計，今年來的ETF規模成長幅度集中少數主題的ETF族群，從太空衛星、美股、非投等債及原油反向ETF都有較大幅度成長。

台灣純太空概念ETF的第一金太空衛星ETF（00910）去年漲幅近70%，近期表現亦不弱，昨（11）日股價再度跳空開高，最高觸及31.55元，終場上漲2.89%，收在31.37元。

以第一金投信官網ETF專區資料來看，第一金太空衛星ETF最新即時淨值預估為31.49元，今年以來再度飆出逾10%漲幅。近日太空產業飆漲股都在該ETF目前核心成份股中，占比分別為：火箭實驗室11.09%、紅線8.1%、星球實驗室6.01%及MDA Space3.27%等；集保資料統計，第一金太空衛星ETF最新規模達8.5億元，一年時間規模翻了逾七倍；投資人數更由1,396人成長至9,271人成長六倍以上，近半年在川普上任效應，及太空產業的實質成長驅動，受到投資人的關注度更顯著提升。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，美股為全球股市龍頭，基於美國經濟持續擴張、企業獲利保持增長，加上在AI等趨勢科技產業執牛耳地位，使美股後市仍看漲，1月因DeepSeek事件衝擊出現明顯修正，反而提供波段布局進場點，復華S&P500聚焦AI及其他產業成長性題材，同步受到市場資金青睞，進一步推升規模表現。預期後續美股可能因政策不確定性增添市場波動性，但相對穩健的經濟表現將支撐美股走勢，可透過多產業布局的美股市值型ETF，兼具美股類股輪動投資機會。

中國信託投信表示，中信特選金融（00917）近八成布局美國金融股，且多為大型銀行股。根據摩根大通發布的大型銀行展望報告指出，大型銀行將受益於強勁的投資銀行業務，特別是在股權承銷和槓桿聯貸方面。報告也提到，隨著監管放寬及工業貸款回升，銀行將獲得更多的增長機會。儘管貸款需求疲軟，銀行的淨利息收入仍將持續增長。面對2025股市波動加劇，以金融為成分股的主題型ETF更加突顯稀缺性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。