ETF定期定額 人氣下滑

川普關稅大刀發威，連存股族都退場觀望。臺灣證券交易所昨（11）日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，國泰永續高股息（00878）持續蟬聯冠軍寶座，富邦台50超越元大台灣50、元大高股息，躋身第二。

川普元月正式就任總統後，市場預期美國將對墨西哥、加拿大、中國大陸等貿易巨額順差國課徵關稅，甚至連台積電也在加稅範圍，加上農曆年長假在即，台股在半年線及24,000點區間震盪換手，成交量明顯萎縮。

根據證交所統計，元月定期定額投資金額下滑至115.4億元，較前一月的157.3億元驟降41.8億元，雖然以往經驗顯示，受到農曆過年因素干擾，扣款時間可能延後至下個月，減少金額太多已經隱含採中長期投資的存股族，可能暫時觀望而停止扣款。

證交所資料顯示，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面走跌，在1,065至46,276戶不等，其中，國泰永續高股息仍是榜上冠軍，但交易戶數縮減至26.1萬戶，富邦台50則因交易戶數相對較少，擠下元大台灣50、元大高股息，排行第二。

第四至第十名依序為群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續，排行順序不變。

第11至20名排名亦有所改變，統一FANG+超越元大台灣價值高息、凱基優選高股息30，躍居第11名，接下來則為國泰臺灣領袖50、元大S&P500、群益台ESG低碳50、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦臺灣中小及富邦科技。

在個股方面，亦出現前20大交易戶數全面下跌態勢，台積電仍以82,727戶居冠，但從前一月的94,371戶減少11,644戶或12.3%，至於兆豐金、玉山金、鴻海、中信金、第一金、合庫金、中華電、富邦金、台新金等，則減少9,137戶至25,691戶。

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