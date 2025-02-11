00878瞄準科技、金融 可攻可守

AI勢不可擋，不少人認為AI即是國力，國泰投信指出，不僅美國，AI是全球熱，2025年不可不投資AI，選擇標的可考慮科技、金融通吃的ETF，科技類股扮演積極上攻角色，金融族群能平衡投資組合風險，2025投資關鍵字可關注「AI、金融」，00878即是一檔科技、金融都掌握的標的。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑提到，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，是一檔科技、金融都掌握的標的，並依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等四大關鍵，嚴選優質ESG企業，持有電腦周邊設備、半導體、金融族群各約20%，進可攻退可守，擁有適合長期持有的優點。

美國現任總統川普也積極發展AI應用，由馬斯克主導的政府效率部（DOGE）可預期AI平台將擴大使用，「以機器取代人力」目標愈來愈明顯，將確認哪些工作能被AI或機器人取代，顯見AI對國家發展的重要性。

穩坐家庭主婦、上班族、小資族最愛ETF寶座，00878今年元月定期定額人數26萬奪下台股ETF冠軍，目前最新受益人數突破158萬人，規模超過3,955億，日前還有配息話題，2月19日前進場即可參與除息，上周（2月3日至2月7日）五日成交均量達8.7萬張。

00878成分股之一的聯發科也有好消息，10日召開法說會，公布元月營收重返500億大關，隨更多5G與高階AI晶片導入，聯發科整合強勁的CPU、GPU、NPU，提供一系列為邊緣AI裝置優化的晶片，開發更多邊緣AI裝置，以帶動旗艦手機、車用、物聯網產線成長，部分專案將在今年底前量產，聯發科估計AI加速器ASIC業務，從2026年起有潛力貢獻超過10億美元年營收。

國泰投信研究團隊指出，受到川普關稅政策及春節年假影響，1月台灣經理人指數（PMI）回跌2.1至48.7，中斷連續兩個月擴張轉為緊縮，不過觀察製造業採購未來六個月展望指數，中斷連續四個月緊縮轉為擴張，呈較正面看法。

川普成為經濟市場一大變數，多次點名要對台灣半導體課徵100%關稅，雖然確切課徵內容仍不明朗，但應提高投資部位靈活度，可透過如00878這類產業配置均衡的高股息ETF，因應情勢滾動式調整，加強資產抗震性，更有利在震盪中安身立命，積極理財也為自己退休生活再添一筆色彩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。