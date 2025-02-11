台股ETF大反攻！科技型名列前茅 這檔近一周績效近5%

近期台股ETF展開大反攻，績效前九強單周漲幅皆達3%以上，表現較大盤亮眼，其中又以科技型ETF占大多數。當前AI應用範圍迅速擴張，低成本AI有助於搭載更多終端裝置，台灣科技公司仍能受惠，建議逢低布局台股科技型ETF。

統計至2月10日，台新臺灣IC設計ETF（00947）近一周績效高達4.9%，研究團隊表示，根據IDC預測，亞太IC設計業者運用多元，包含Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC等必要晶片需求大爆發，隨著晶片庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及AI運算延伸至各類應用，將為IC設計帶來龐大商機，預計2025年亞太IC設計整體市場年成長率高達15%。其中，ASIC的需求反而因為AI的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣IC設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，因台股去年漲勢主要是由晶圓龍頭企業所推動，相較之下，IC設計族群整體評價面仍相對合理，當市場風格轉換時，部分具題材個股可望受資金青睞，不過須持續觀察手機與AI PC消費動能，是否逐漸放量。短線台股受到美國關稅事件等政策不確定性影響，市場波動度仍大，看好IC設計成長潛力的投資人，在波動中可留意IC設計族群的進場買點，或透過IC設計ETF一次布局多檔指標股。

單周漲幅第一的00947追蹤特選臺灣IC設計動能指數，前十大持股包括聯發科（2454）、台達電（2308）、聯詠（3034）、力旺（3529）、瑞昱（2379）、世芯-KY（3661）、矽力*-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、創意（3443）。

富邦投信指出，台股自開春因 DeepSeek 橫空出世重挫後，近一周呈現低檔翻揚的格局，其中富邦臺灣中小上漲4.6%及富邦台灣半導體上漲3.7%表現佳。在產業方面，主要因 DeepSeek 所彰顯的高效率訓練、數據壓縮與精度集中的模型訓練，也恐意味著採用 AI ASIC 將可能比動輒購買數十億美元的輝達（NVIDIA） AI GPU更具性價比、可行性與競爭優勢。雖AI使用成本大幅降低將有助於AI需求與應用全面爆發，AI推論之需求也將愈發成長，對於整體的半導體產業都是正向的，只是軟體受惠程度大於硬體，此時AI ASIC在性能與成本考量之下，皆將優於AI GPU，故仍正向看待ASIC設計服務相關業者，富邦台灣半導體成分股中有近50%的IC設計及其中有近15%的IP IC都可能成為 DeepSeek 後，將為後續利多產業。 近一周績效前十強之台股ETF。經濟日報製表

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