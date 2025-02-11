太空利多連發！無懼川普政策威脅 00910量價俱揚

無懼川普關稅2.0政策威脅，太空衛星產業利多連發，股價再出現狂飆，包括：火箭實驗室(RocketLab)、紅線(Redwire)、星球實驗室(Planet Labs)及MDA Space等，2月10日分別出現8%至13%的漲幅，也帶動第一金太空衛星ETF（00910）11日量價俱揚，當日開盤價31.55元大漲近3.5%。

川普上任後，加大宣示太空產業發展，也帶動相關產業的設備投資、火箭衛星發射，及購併投資消息頻傳，以10日收盤漲幅最大的加拿大航空技術開發與製造MDA Space，因宣布與衛星業者Globalstar簽署價值達11億美元的合約，MDA將為其建造逾50顆衛星，此外，花旗再次確認MDA目標價為30加幣，目前該股股價為24.8加幣，Globlalstar為蘋果所投資之衛星通訊公司，為蘋果手機提供衛星服務、支援等相關功能。

美國火箭實驗室則受惠周日在紐西蘭發射中心，成功完成為合作廠商法國物聯網公司Kineis發射五顆低軌道衛星任務，以部署衛星物聯網絡；此外，火箭實驗室也將在下周2月18日與空間情報公司黑天(BlackSky)共同合作發射第一顆Gen-3衛星，以「繫緊太空安全帶」為名進行衛星發射，該衛星主要任務在為黑天提供高頻圖像、低延遲數據，及人工智慧分析等；1月該公司亦獲得美國太空發展署(SDA)5.15億美元建造及運作低軌道軍事衛星等，該公司股價在過去一年飆出近600%漲幅。

美國太空科技公司紅線，雖然在近日主要股東Genesis Park II分階段出售總價值約219萬美元股票，主要由於該股價在過去一年漲幅已逼近700%，因此股東進行部份獲利，不過，紅線提供太空關鍵設備，讓太空航、衛星其他設備系統順利運作，為太空與國防科技的關鍵廠，未能企業獲利成長動能仍受期待，紅線在1月下旬宣布9.25億美元收購提供太空自主空中系統廠商Edge Autonomy，以加強其他在國防與商業市場的競爭力，合併後，公司預計在2025年的營收可達5.35億美元至6.05億美元，調整後的獲利則預估在7,000萬美元至1.05億美元之間，並對公司未來的成長帶來正面影響。

台灣純太空概念ETF，00910去(2024)年漲幅近70%，以該公司官網ETF專區即時淨值預估最新淨值為31.49元，今年以來再度飆出逾10%漲幅，10日太空產業飆漲股都在該檔ETF目前的核心成分股中，占比分別達：火箭實驗室(11.09%)、紅線(8.1%)、星球實驗室(6.01%)及MDA Space(3.27%)等，集保資料統計，00910一年前規模僅1.1億元，最新規模達8.5億元，規模翻了逾七倍；投資人數更由1,396人成長至9,271人成長六倍以上，近半年在川普上任效應，及太空產業的實質成長驅動，受到投資人的關注度更顯著提升。 2025 年迄今規模成長幅度十強 ETF。(資料來源：CMoney)

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