他估飛捷上看200元⋯006208、00935想放長期！網勸：買它就夠

投資標的的選擇是一門大學問，有網友每月投資2.5萬元，投資標的包括富邦台50（006208）、野村臺灣新科技50（00935）、飛捷（6206），他好奇「這三檔可以長期持有嗎？」其他人則認為，所有標的都可以長期投資，但也有人直言，只需要投資006208就夠了。

一名網友在Dcard論壇上分享其最新投資組合，詢問是否適合長期持有，並附上其即時庫存截圖。他提到目前每月投入25,000元，並開始定期買進富邦台50（006208）、野村臺灣新科技50（00935），以及近期新購入個股飛捷（6206）。

該投資人提問，「這三檔可以長期持有嗎？我每個月投資25,000元，這次是第一次買飛捷個股，想問長期定存這三檔是否適合？另外，如果有25,000元的話，大家會怎麼分配這三檔？」

此外，他表示，當日購入100股飛捷，對其後市樂觀看待，認為股價有機會突破200元大關，並表示「長期來看，飛捷應該會大漲」。

該篇文章吸引多名投資人回應，部分人認為所有標的皆可長期持有，而另一部分則主張專注於ETF，有網友認為這些標的皆適合長期持有，暗示ETF與個股的長期風險相對可控，留言「哪個不能放長期？又不像權證會到期。」

不過也有人認為，只需要投資006208（富邦台50）即可，強調專注於單一市值型ETF可能是更穩健的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。