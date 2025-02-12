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買00919不賺不賠⋯他疑配息機制反害虧？網曝1前提下「它」績效更好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF選擇。記者許正宏／攝影 許正宏
網友討論ETF選擇。記者許正宏／攝影 許正宏

ETF大致可分為市值型高股息，兩者適合不同的投資目的，有投資新手好奇，到底該選擇可領配息的高股息ETF，亦或是整體報酬率更高的市值型ETF，他分享自己投資00919、00631L的成果，有內行網友直言，在經濟景氣良好的狀況下，市值型ETF的績效會更好。

一名網友Dcard論壇上發布一則關於ETF（指數股票型基金）市值與配息的討論引發熱烈回應。他分享自己的投資經驗，並附上其持股的試算損益，主要涉及群益台灣精選高息（00919）與元大台灣50正2（00631L）。

該名投資人表示，自己早前投資00919，雖然目前盈虧不大，但開始對配息機制產生疑問：「配息是不是把股價的一部分拿出來配？市值的差異是否就是因為配息？」

此外，他提到，配息帶來的「現金流」讓投資人有穩定感，能兼顧投資與生活運用，進一步詢問這樣的理解是否正確。他也提到，近期開始投資槓桿型ETF（00631L），在年後市場回檔時加碼，獲得約5%漲幅，但相較於更高波動的產品仍有落差。

此篇貼文吸引許多投資人留言討論，有網友大力支持00919，認為其穩定配息優勢顯著，甚至強調其成分股比台積電更強，主張應該「歐印」(all in) 投資。然而，也有網友抱持不同意見，認為高點買進00919的投資人應謹慎，留言「這麼高的價格還買得下去真的厲害。我自己不定期定額，而是存一筆資金，等價格較低時再單筆投入，每3-6個月觀察一次。」

另一名網友則批評，市值型ETF在市場景氣良好的情況下，往往表現更優異，而高股息ETF的長期報酬率較低。「經理人不斷推出新品，只是想賺手續費，恨不得日日配息。領了又存回去，變相讓投資人持續被剝削。」

也有網友理性分析市值型與高股息ETF的成分股差異，留言「市值型ETF成分股通常是成長期到成熟期的企業，較需要資本支出，因此配息率較低。而高股息ETF則偏向成熟企業，EPS（每股盈餘）表現較佳，配息率相對較高。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 00919群益台灣精選高息ETF基金 Dcard ETF 市值型 高股息

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