台股ETF反攻、IC設計股衝第一 這檔唯一單周漲逾3%

近期台股ETF展開大反攻，績效前五強單周漲幅皆達1%以上，其中，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）是單周唯一上漲逾3%的台股ETF，收盤更創下2024年7月底以來新高，表現較大盤亮眼。

台新投信認為，當前AI應用範圍迅速擴張，低成本AI有助於搭載更多終端裝置，其中ASIC的需求反而因為AI的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣IC設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會，建議逢低布局台股IC設計動能ETF。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊表示，根據IDC預測，亞太IC設計業者運用多元，包含Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC等必要晶片需求大爆發，隨著晶片庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及AI運算延伸至各類應用，將為IC設計帶來龐大商機，預計2025年亞太IC設計整體市場年成長率高達15%。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊進一步指出，因台股去年漲勢主要係由晶圓龍頭企業所推動，相較之下，IC設計族群整體評價面仍相對合理，當市場風格轉換時，部分具題材個股可望受資金青睞，不過須持續觀察手機與AI PC消費動能，是否逐漸放量。短線台股受到美國關稅事件等政策不確定性影響，市場波動度仍大，看好IC設計成長潛力的投資人，在波動中可留意IC設計族群的進場買點，或透過IC設計ETF一次布局多檔指標股。

單周漲幅第一的00947追蹤特選臺灣IC設計動能指數，前十大持股包括聯發科（2454）、台達電（2308）、聯詠（3034）、力旺（3529）、瑞昱（2379）、世芯-KY（3661）、矽力*-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、創意（3443）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。