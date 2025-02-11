0050、006208只是買個夢想？兩派人馬開戰 學生家長開砲：現金在哪

0050與006208無疑是許多股民的選擇，然而，對於這兩檔ETF的實際收益與投資價值，卻常常引發激烈的討論。有網友在Threads上表示0050與006208領不到什麼股息，這樣的投資不過是「買個夢想」，並未真正帶來可觀的現金流，Dcard上則有網友本來預計投入3萬，現在也猶豫縮手了。

Threads上有網友發文指出，對於希望每月能夠獲得穩定現金流的股民來說，將120萬元的本金配置在高股息ETF中，每月領取1萬元的現金流，是一種更實在的選擇。反觀市值型ETF不管是0050還是006208，若要達到相同的每月現金流，所需的本金卻高到300多萬，甚至需要長達25年以上才能回本。

Dcard相關貼文亦引起兩派人馬論戰，有人表示用兩個券商做了近四年測試，兩邊起金都是30左右，「結論就是市值型的資本利得遠超高股息的息滾息，但高股息也不一定不好，對重視金流彈性的人來說它就是好選擇，只是能獲得的報酬也相對平緩」。

還有人直言「高股息就真的左手換右手啊...持續買入大盤才是王道」、「其實問題不在左手換右手，問題在你買了什麼？跟你何時買進？為什麼那些高股息被一堆人罵？因為當初一堆人在高點瘋搶」。

此外，也有人認為「近幾年科技股飆漲，這五年0050已經翻2.5倍了，0056才1.3倍。你利息要領多久才能領到2.5倍？雖然這是因為最近幾年漲很兇，但如果股市趨緩，高股息也沒太多利息可以發給你」。

其他人則緩頰分析「0050怎麼會跟高股息比股利呢？需要現金流買高股息沒問題，不過也沒必要刻意貶低0050這種市值型的，大盤的都倒了高股息還能配得出多少？現在都是收益平準金制度，一直下跌長期配息遲早會有枯竭問題」。

還有家長表示，「當你有小孩就會買高股息了，每個月學費兩萬3，0050你要等多久波段？你又怎麼知道賣在最高點？每個都嘛市值型好棒棒，我就問真的需要用錢，你錢在哪裡？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。