00878、00713、00919、0056、00929…第一季領息14萬！存股哥：主流的沒降息很多

2025個人第一季股息出爐，目前手上有的高股息都已公告配息，總共領息$140,750，各標的股息我放在文末，因為我都有公開自己的股息通知書並收錄在精選中，文章就不再重複貼通知書了。

第一季配息有在自己預期的進度上，如果高股息部分今年每季都領14萬，加上第一金預計總值領10萬，今年股息總值應該會在66萬上下，但我還是會不斷將股息再投入，所以股息肯定是會逐季增加的。

如果今年高股息的狀況回穩，股息陸續增加也是很有可能的事，但還是要看股價成長，有成長才能拿出更多的配息，就算配息狀態不好也沒關係，我每季至少都有十幾萬的股息可以持續投入。

市場本來就是起起伏伏、漲漲跌跌，最終還是要回歸長期投資的本質，只看短期一兩年真的看不出什麼明顯的結果，甚至許多人看得更短，才一兩季表現不佳，心態就開始崩潰。

要知道高股息降息也就不到一年，而且主流的幾支其實也沒有降很多，如果因為這短短不到一年的時間就承受不了市場的波動，那可能真的得好好思考自己當初存股的初衷是什麼。

機會與財富始終留給耐心等待的人，我也相信唯有堅持長期投資之道的人，最終才能得到勝利的果實。「如果你無法持有一支股票十年，那你連十分鐘都不要持有」，這句巴菲特的名言影響我很深，共勉之。

00878：$62,500

00713：$14,560

00919：$28,800

0056：$28,890

00929：$6,000 $140,750

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