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債券ETF受益人周減1.8萬人 非投等債逆勢增

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
最新一周受益人增加前十的債券ETF。（資料來源：CMoney、2025/2/7）
最新一周受益人增加前十的債券ETF。（資料來源：CMoney、2025/2/7）

市場降息預期收斂，投資人對債券ETF存有疑慮，使得集保中心公布的2月7日最新一周債券ETF受益人減少1.8萬人，整體人數209萬5,977人，為今年來首周呈現減少。統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周僅24檔受益人增加，其中群益優選非投等債（00953B）周增加1,693人最多，奪得本周債券ETF人氣王。

市場法人表示，00953B預計每股配發0.07元，將在2月13日進行配息，配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，高息率讓買盤不斷挹注，以近一周成交均量來看6.4萬張，是所有債券ETF成交量第三大，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF，根據CMONEY資料資料顯示，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為2月12日，投資人要把握最後上車機會。

ETF理財達人表示，00953B讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成分券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入。非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。

李忠泰指出，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成分券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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