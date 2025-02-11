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00905第一季沒配息表現很差？純純：2024年報酬逼近40％市值型排名第6

聯合新聞網／ 純純存股
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏

還記得1月初00905公告Q4不配息嗎？其實就算是配息ETF，也不一定每次都會如期配息，儘管ETF達到收益分配標準，最終是否配息及配多少股利，決定權都在發行該ETF的投信公司。

00905不配息表現很差嗎？

不要因為沒配息，就覺得不好，2024年報酬率39.88%，在市值型ETF排名第6，表現得非常不錯！

前陣子前陣子有朋朋問到00905的Smart Beta是什麼？跟Beta、Alpha到底有什麼差別？

來介紹Smart Beta跟00905

什麼是Smart Beta？

Smart Beta是一種投資策略，介於主動投資和被動投資之間，透過不同因子來調整投資組合的權重，以優化投資組合之風險與報酬。

FT臺灣Smart（00905）

2022/4/13成立

台灣首檔Smart多因子ETF，結合品質、價值與動能三大因子

追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」

資產規模：73.1億（2/7）

成份股檔數：129檔（2/7）

選股邏輯

市值篩選：總市值排名在台灣上市公司前75%

流動性篩選：平均建倉天數不大於10日之股票

因子分數：品質分數權重40%、價值分數權重30%、動能分數權重30%

成分股納入：加權指數權重大於1%無條件納入及因子分數前25%納入

成分股權重分配：依據加權指數權重及因子分數權重綜合加權

績效表現（12/31）

近6個月報酬率：2.62％

近1年報酬率：39.88％

2024年配息表現

Q1：0.21元／股

Q2：0.37元／股

Q3：0.32元／股

配息頻率

1年配息4次，為季配

會視當下收益分配評估是否分配，如去年Q4宣布將未分配的收益累積至次季

純純心得

機會

00905股價13.93元（2/7），屬小資版市值型ETF，對於投資者而言，容易累積張數。

半導體佔比43.45%、電子零組件8.54%，投資成分股有129檔，具風險分散效果，看好未來台灣科技發展的，是不錯的投資標的。

適合想投資ETF，但不想過度曝險在台積電的朋朋，可以考慮00905（台積電佔比30.61%）。

風險

00905成分股超過50%集中於電子業，如晶圓代工、IC設計、AI伺服器製造，受景氣影響較大。

投資ETF前，追蹤指數、持有標的&比重、相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前需多方考量。

過去配息不等於未來配息，還是要依據當年成分股表現決定。

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart Beta ETF 台積電 報酬率 季配息 市值型 成分股 選股邏輯

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