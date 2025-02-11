00905第一季沒配息表現很差？純純：2024年報酬逼近40％市值型排名第6

還記得1月初00905公告Q4不配息嗎？其實就算是配息ETF，也不一定每次都會如期配息，儘管ETF達到收益分配標準，最終是否配息及配多少股利，決定權都在發行該ETF的投信公司。

00905不配息表現很差嗎？

不要因為沒配息，就覺得不好，2024年報酬率39.88%，在市值型ETF排名第6，表現得非常不錯！

前陣子前陣子有朋朋問到00905的Smart Beta是什麼？跟Beta、Alpha到底有什麼差別？

來介紹Smart Beta跟00905

什麼是Smart Beta？

Smart Beta是一種投資策略，介於主動投資和被動投資之間，透過不同因子來調整投資組合的權重，以優化投資組合之風險與報酬。

FT臺灣Smart（00905）

2022/4/13成立 台灣首檔Smart多因子ETF，結合品質、價值與動能三大因子 追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」 資產規模：73.1億（2/7） 成份股檔數：129檔（2/7）

績效表現（12/31）

近6個月報酬率：2.62％ 近1年報酬率：39.88％

2024年配息表現

Q1：0.21元／股 Q2：0.37元／股 Q3：0.32元／股

配息頻率

1年配息4次，為季配 會視當下收益分配評估是否分配，如去年Q4宣布將未分配的收益累積至次季

純純心得

機會

00905股價13.93元（2/7），屬小資版市值型ETF，對於投資者而言，容易累積張數。

半導體佔比43.45%、電子零組件8.54%，投資成分股有129檔，具風險分散效果，看好未來台灣科技發展的，是不錯的投資標的。

適合想投資ETF，但不想過度曝險在台積電的朋朋，可以考慮00905（台積電佔比30.61%）。

風險

00905成分股超過50%集中於電子業，如晶圓代工、IC設計、AI伺服器製造，受景氣影響較大。

投資ETF前，追蹤指數、持有標的&比重、相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前需多方考量。

過去配息不等於未來配息，還是要依據當年成分股表現決定。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。