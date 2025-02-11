台股 ETF 受益人1,041萬人創新 00919、00878、0056共15檔同創高

台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1,041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等15檔台股ETF的受益人數同創新高，這15檔中有七檔是高息型，七檔市值型，一檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青睞。

群益投信指出，台灣外銷訂單擺脫負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。若盤勢有回檔建議可採取逢低分批買進策略。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。

台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。