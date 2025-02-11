快訊

「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

明元宵節15大禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

S媽深夜吐喪女之痛 分享這首歌「早就為我寫好的」

台股 ETF 受益人1,041萬人創新 00919、00878、0056共15檔同創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
15檔受益人創新高台股ETF(資料來源：CMoney)
15檔受益人創新高台股ETF(資料來源：CMoney)

台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1,041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等15檔台股ETF的受益人數同創新高，這15檔中有七檔是高息型，七檔市值型，一檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青睞。

群益投信指出，台灣外銷訂單擺脫負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。若盤勢有回檔建議可採取逢低分批買進策略。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。

台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

台股外資轉賣 國家隊撐場…美政策未明大盤區間震盪

0050降費用率策略奏效 受益人數衝上第八

台股ETF受益人 再創高

台股ETF受益人數再創高 債券ETF受益人數周減1.7萬人

相關新聞

不降息對投等債是好事！阿格力三看法：00959B領息過程享受低波動資產

買投資等級公司債的朋友，就算是買在00959B這麼晚才募集的投資等級公司債上，基本上還是沒虧錢的。而且00959B選債是選投資等級的美國公司債，票面利率前10％，我自己是非常認同這邏輯！

選0050或0056？高股息害你變更窮！Jet Lee：財富落差來自於認知落差

光是一年，就能讓近百萬散戶因為做錯選擇而讓自己的財富落後同在台灣的30萬投資人。

新手該買0050或0056？網曝「投資時間」是決定依據

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周暴增11.5萬人，來到1,041萬人，再創歷史新高水準。有投資新手猶豫該買進0050或0056，他規劃每月投入3000元。多數人則推薦0050，並讚許0050長期來看的成長性與總報酬率都更優，也有人給出中肯建議，若是長期投資10年以上可選擇0050，以下則選0056。

0050調降內扣費又可能分割 他卻指：不如買台積電！支持者曝優勢面

0050調降內扣費用，未來不排除有分割的可能性，引發投資人熱議，這也使原先就很熱門的0050討論度更上一層樓。不過有網友認為，0050成分股還有大量台積電，買0050不如買台積電，其他0050支持者則解釋，0050優點在於可分散風險，能有效避免單一個股崩跌時帶來的衝擊。

0050降費用率策略奏效 受益人數衝上第八

年後資金回補部位、台股一度跌逾千點，加上降費用率策略奏效，元大台灣50（0050）人氣大進補，一口氣寫下多項佳績，包含：...

債券ETF受益人周減1.8萬人 非投等債逆勢增

市場降息預期收斂，投資人對債券ETF存有疑慮，使得集保中心公布的2月7日最新一周債券ETF受益人減少1.8萬人，整體人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。