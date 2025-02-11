不降息對投等債是好事！阿格力三看法：00959B領息過程享受低波動資產
投資等級公司債還能存嗎？
最近還是有蠻多投資朋友在問債，剛好蛇年第一個債券息來了，被稱之為債蛙的債券買家真有這麼慘嗎？
以我之前分享過幾次的大華投等美債15Y+（00959B）為例，2/12（二）每單位配發0.05元的債息（會在3/7發放現金），以2/7收盤9.95元計算，假設每個月都僅0.05元，那年化殖利率約6％。
把發行以來的三個月之配息合計也有0.159元，還原到債券價格上就是10.109元，也在募集價之上。
也就是買投資等級公司債的朋友，就算是買在00959B這麼晚才募集的投資等級公司債上，基本上還是沒虧錢的。而且00959B選債是選投資等級的美國公司債，票面利率前10％，我自己是非常認同這邏輯！
我當前對投資等級公司債的三個看法
投資目的是否為領息
像我媽叫我推薦投等債券ETF給她，她一開始就設定是為了創造每月生活現金流，畢竟也年近七十歲了，醫療開銷等陸續增加。所以我當初建議她買殖利率比公債高的投資等級公司債，她目的不是要預設降息的債券資本利得，而是要不錯的領息率。
不降息對投等債是好事
既然今年聯準會降息機率跟幅度都相當小，但這就是代表經濟好，對應債券本質好壞就跟違約率有關，不就代表目前美國投資等級公司債的違約風險降低嗎？
債券配置是降低投組波動率
我覺得投資上有一個迷思是，大家對任何商品都在只有看重報酬率。
實際上債券報酬率長期一定是輸給股票的，因為他本質就是一種債權，而非享有某間企業的長期成長性。
因此買債的目的應該是在領息過程中又能降低資產波動，甚至是股票大跌時來賣債低接股票。
◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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