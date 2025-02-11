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股市進入除息淡季 債券 ETF 也有高 CP

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投資級債券基金。（資料來源：bloomberg。資料日期：2025/2/7。)
投資級債券基金。（資料來源：bloomberg。資料日期：2025/2/7。)

凱基A級公司債（00950B）新春開紅盤以來，成交量顯著放大，前五個交易日平均成交量達萬張以上，市場人士觀察，00950B買氣升溫，應該與連續四次配出6%以上年化配息率有關。根據投信公司官網公告，凱基A級公司債2025年第一次配息0.079元，以2月7日收盤價換算，當期配息率有0.525%，年化配息率可達6.32%，等於是從去年10月首次配息以來，連續第四個月配出6%以上債息。

受農曆春節9天連假影響，00950B一月除息時程順延到2月11日，恰巧與預計2月18日除息的凱基美國非投等債（00945B）接連兩周除息。凱基美國非投等債2月預計配發0.1元，以2月7日收盤價換算，年化配息率可達7.69%，配發債息時間點目前落在3月17日，00950B則預計在前一周的3月10日配發債息，若同時參與這兩檔債券ETF的除息，等於有機會在3月份領到兩次配息。

市場人士觀察，台股高股息ETF降息風起，接下來進入台股上市櫃公司配息淡季，投資人要想延續現金流規劃節奏，配發6%以上債息的債券型ETF，不失為另一種選擇方案。

全球債市持續吸引資金流入，過去一周整體債券基金淨流入依舊維持在166億美元高水位，其中投資級債基金淨流入金額更創下近10周新高，凱基A級公司債基金經理人李暢表示，債券投資吸引力持續發酵；考量川普關稅措施及財政政策存在變數，美國聯準會可能放慢降息腳步，美債殖利率走勢預期高檔震盪機率高，兼顧放大票息收入與降低利率風險的中天期、中間評級（A-BBB）的「中間路線」債券ETF，不失為債券投資好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 凱基 配息

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