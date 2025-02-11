2025年美股投資年中信 ETF 009800、009801 2月11日掛牌

美國大型科技股陸續公布2024年第4季財報，普遍優於市場預期，其中Alphabet（谷歌母公司）持續擴增資本支出，而超微（AMD）也繳出優於市場預期成績單，更看好今年營運持續成長，顯見美國科技股仍是今年投資主軸。看好AI革命帶來的投資契機，中國信託投信順勢推出兩檔以美國科技成長股為主的ETF：中信NASDAQ（009800）與中信美國創新科技（009801），並於11日正式掛牌。這兩檔ETF為金蛇年首兩檔上市的ETF，投資人可趁農曆年後美股估值修正的「甜蜜點」進場，掌握最佳投資時機。

今日掛牌的009800追蹤「NASDAQ 100指數」，該指數自1985年1月底成立至今已逾40年，歷經市場多空洗禮，近20年遭逢2008年金融海嘯、2020年的新冠疫情，以及2022年的聯準會升息與烏俄戰爭，長線表現可供投資人檢驗。009800經理人張嘉祐表示，009800成分股涵蓋全球頂尖科技巨頭，也收錄高成長潛力的企業，是投資美股的最佳選擇之一。此外，009800投資門檻低，發行價僅10元，為投資人提供便捷且友善的參與機會。

009801則聚焦於研發投入高且成長潛力大的科技巨頭，追蹤「Solactive美國創新科技指數」。該指數篩選市值超過5億美元、日均交易量超過400萬美元的科技公司，並進一步依據研發投入比重與價格動能進行挑選。009801經理人王建武強調，美國科技龍頭企業之所以能在近年大幅成長，研發投入是關鍵因素。例如輝達（Nvidia）近5年的研發費用增速與股價表現均遠超市場平均，顯示高研發比重與股價爆發力間的正向關聯。009801的配置策略便是透過篩選高研發、高動能的企業，協助投資人掌握AI浪潮帶來的長期成長機會。

中國信託投信表示，春節期間全球資本市場紛擾，美國科技股受中國大陸新創公司DeepSeek的開源AI模型震撼，導致美股回檔；隨後美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國大陸加徵關稅，雖然尚未立即對加、墨開徵，但雙方勢必透過長時間的溝通談判，也導致市場不確定性提高，壓抑全球股市表現。不過，整體AI市場仍有巨大增長空間，特別是在雲端基礎設施和推論需求方面。近期科技巨頭公布財報多數優於市場預期，並未下修今年營運展望，甚至還擴大資本支出，顯示科技股展望仍佳。

中國信託投信表示，今日掛牌的兩檔美股ETF，恰好避開春節連假美股回檔的時間點，而美股經過一波修正後，估值也來到更合理、值得長線投資的點位。投資人可透過中信NASDAQ（009800）及中信美國創新科技（009801），參與這場由AI與科技創新引領的時代變革，掌握美股投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。