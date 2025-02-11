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選0050或0056？高股息害你變更窮！Jet Lee：財富落差來自於認知落差

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

高股息害你變更窮

應該很多人知道去年在台股，0056的報酬率7.68%遠落後0050的48.67%；請注意，這是已經「還原」配息的總報酬率！

但這對散戶有什麼影響？

其實除了表面上的報酬率落差，還有一個大問題，就是選錯ETF會導致貧富差距擴大。

在去年底的股權分佈統計表可以看到，擁有1~100張0056的投資人，合計是993,776人。

那如果以2023年底0050收盤價135.45、0056收盤價37.4去換算，在2023年底收盤，100張0056約等於27張0050。

而去年底持有1~27張0050合計是303,145人。

算這個要幹嘛？

意思是，不用懷疑是不是真的有人可以長期持有0050。

光是一年，就能讓近百萬散戶因為做錯選擇而讓自己的財富落後同在台灣的30萬投資人。

如果是以這個分佈級距來統計總投資金額，0056在2024年一整年結束後，大約輸給0050「464億」。

平均每個選擇0056的散戶，就輸了約4萬6千的「機會成本」。

這樣就結束了嗎？

你可以再往下看，持有0050比例最高的那78個「人」。

你認為這些「人」會是一般散戶還是法人、大戶？

你可以想像一下，去年因為投資0050而產生的巨大財富，到底流到誰的手上？

你以為只輸一年沒關係？

不好意思，這就代表白花花的鈔票從高股息投資人流到了更聰明的投資人手中，投資時間越長就會發現，怎麼指數仔的購買力會比高股息投資人高許多。

「財富的落差來自於你的認知落差」

所以講到現在你覺得鼓勵投資人「安心最重要」買進高股息的人。

到底是在幫你還是害你？

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 報酬率

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