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0050降費用率策略奏效 受益人數衝上第八

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

年後資金回補部位、台股一度跌逾千點，加上降費用率策略奏效，元大台灣50（0050）人氣大進補，一口氣寫下多項佳績，包含：單周受益人數大增4.3萬人，是全市場所有標的中增加最多、也改寫掛牌來自身最佳單周紀錄，總受益人數達82.7萬人，同步刷新新高，在台股人氣排行榜也前進兩個名次。

進一步來看，上周投資人在台股市場的動向，共計有八檔標的圈粉超過萬人，清一色都是權值股及大型ETF，前兩強的元大台灣50及台積電都增逾4.3萬人，元大台灣50以二人些微之差贏過護國神山台積電；其餘依序為：鴻海3.24萬人、富邦台50增加2.83萬人、廣達2.48萬人、國泰永續高股息1.52萬人、元大高股息1.47萬人、緯創1.06萬人。

目前人氣前十強標的及受益人數依序為：國泰永續高股息158.72萬人、台積電144.68萬人、元大高股息131.69萬人、中鋼130.17萬人、鴻海109.79萬人、群益台灣精選高息107.35萬人、聯電84.47萬人、元大台灣50的82.78萬人、元大台灣價值高息81.85萬人、復華台灣科技優息81.18萬人。

國內成立最久ETF的元大台灣50搶在春節前公告，依規模成長調降費用率，成為台股原型ETF中費用率最低的ETF，將有利投資人的長期投資。消息一出，買盤紛紛進場，上周一舉超越元大台灣價值高息、復華台灣科技優息兩檔人氣高股息ETF，從第十名上升至第八名，並朝第七大的聯電84.4萬人發動挑戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 高股息

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