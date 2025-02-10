台股ETF受益人 再創高

據集保結算所最新統計，台股蛇年開紅盤大跌吸引投資人逢低進場，台股ETF受益人數上周暴增11.5萬人，達1,041萬人，再創歷史新高，海外ETF受益人也同步增加；債券ETF受益人則是持續減少，單周再減約1.8萬人。

進一步觀察台股ETF表現，以市值型ETF受益人數增加最多；高股息ETF雖仍是投資人青睞的標的，但月配型高息ETF失寵，季配型高息ETF成為主流。至於債券ETF受美國公債殖利率回落、債券價格反彈因素影響，部分短線投資人進行獲利了結或降低部位，受益人數周減1.7萬人，降至209萬人。

至於海外ETF受益人數則增加逾9,036人，至151.1萬人，增加較多的是美國概念ETF，包含費城半導體指數、S&P 500指數，以及追蹤那斯達克指數的市值型ETF。另外，受惠中國新創公司DeepSeek橫空出世利多，上周陸港股ETF在海外ETF中表現最佳。

ETF受益人數周變化

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，研究機構預期，台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，半導體ETF、與以科技為主要成分股高股息ETF仍可望受惠。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對大盤大跌時，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。此外，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，後續若有回檔建議可採取逢低買進策略。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，當前利率環境有利金融業，且隨著資本市場信心回溫、併購熱度有望升溫、川普提倡減稅放寬監管等利多，包含高盛、巴克萊等券商皆看好今年金融業表現。再者，金融債目前利差相對高於美國整體公司債，估值相對便宜，建議投資人除逢低布局長天期美債與投等債ETF外，也可將金融債ETF納入投資組合。

至於海外ETF方面，上周以陸港股ETF表現最搶眼。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，在中國政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業將是陸港股未來投資主軸。陸港股後市仍可期待，陸港股ETF可逢回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。