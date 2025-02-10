快訊

川普簽了！對進口鋼鋁加徵25%關稅 強調無例外或豁免

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「明起調漲」 內用續杯變5折

馬斯克開價3.2兆元「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

台股ETF受益人 再創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

據集保結算所最新統計，台股蛇年開紅盤大跌吸引投資人逢低進場，台股ETF受益人數上周暴增11.5萬人，達1,041萬人，再創歷史新高，海外ETF受益人也同步增加；債券ETF受益人則是持續減少，單周再減約1.8萬人。

進一步觀察台股ETF表現，以市值型ETF受益人數增加最多；高股息ETF雖仍是投資人青睞的標的，但月配型高息ETF失寵，季配型高息ETF成為主流。至於債券ETF受美國公債殖利率回落、債券價格反彈因素影響，部分短線投資人進行獲利了結或降低部位，受益人數周減1.7萬人，降至209萬人。

至於海外ETF受益人數則增加逾9,036人，至151.1萬人，增加較多的是美國概念ETF，包含費城半導體指數、S&P 500指數，以及追蹤那斯達克指數的市值型ETF。另外，受惠中國新創公司DeepSeek橫空出世利多，上周陸港股ETF在海外ETF中表現最佳。

ETF受益人數周變化
ETF受益人數周變化

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，研究機構預期，台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，半導體ETF、與以科技為主要成分股高股息ETF仍可望受惠。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對大盤大跌時，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。此外，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，後續若有回檔建議可採取逢低買進策略。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，當前利率環境有利金融業，且隨著資本市場信心回溫、併購熱度有望升溫、川普提倡減稅放寬監管等利多，包含高盛、巴克萊等券商皆看好今年金融業表現。再者，金融債目前利差相對高於美國整體公司債，估值相對便宜，建議投資人除逢低布局長天期美債與投等債ETF外，也可將金融債ETF納入投資組合。

至於海外ETF方面，上周以陸港股ETF表現最搶眼。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，在中國政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業將是陸港股未來投資主軸。陸港股後市仍可期待，陸港股ETF可逢回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股ETF受益人數再創高 債券ETF受益人數周減1.7萬人

DeepSeek消息免驚！機器人、低軌衛星長線布局

換「市值型ETF之亂」即將開始？009802、009803及聯邦投信都發行價10元！

川普關稅恐慌？台股備戰 注意多重因素影響後市

相關新聞

新手該買0050或0056？網曝「投資時間」是決定依據

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周暴增11.5萬人，來到1,041萬人，再創歷史新高水準。有投資新手猶豫該買進0050或0056，他規劃每月投入3000元。多數人則推薦0050，並讚許0050長期來看的成長性與總報酬率都更優，也有人給出中肯建議，若是長期投資10年以上可選擇0050，以下則選0056。

0050調降內扣費又可能分割 他卻指：不如買台積電！支持者曝優勢面

0050調降內扣費用，未來不排除有分割的可能性，引發投資人熱議，這也使原先就很熱門的0050討論度更上一層樓。不過有網友認為，0050成分股還有大量台積電，買0050不如買台積電，其他0050支持者則解釋，0050優點在於可分散風險，能有效避免單一個股崩跌時帶來的衝擊。

0050降費用率策略奏效 受益人數衝上第八

年後資金回補部位、台股一度跌逾千點，加上降費用率策略奏效，元大台灣50（0050）人氣大進補，一口氣寫下多項佳績，包含：...

台股ETF受益人 再創高

據集保結算所最新統計，台股蛇年開紅盤大跌吸引投資人逢低進場，台股ETF受益人數上周暴增11.5萬人，達1,041萬人，再...

兩檔美國概念ETF上陣

美國投資夯，集中市場ETF再添新兵，兩檔美國概念ETF上陣。證交所表示，中國信託投信募集發行的中信NASDAQ（0098...

美股反彈仍有戲？專家：定期定額美股 「這主題」長期佳

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國大陸新一輪關稅計畫再度造成市場波動，儘管目前加拿大與墨西哥願意配合美國共同提升邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。