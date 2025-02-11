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新手該買0050或0056？網曝「投資時間」是決定依據

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮要買0050或0056。（聯合報系資料照）
網友考慮要買0050或0056。（聯合報系資料照）

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周暴增11.5萬人，來到1,041萬人，再創歷史新高水準。有投資新手猶豫該買進0050或0056，他規劃每月投入3000元。多數人則推薦0050，並讚許0050長期來看的成長性與總報酬率都更優，也有人給出中肯建議，若是長期投資10年以上可選擇0050，以下則選0056。

一名投資新手在PTT發文請益，詢問在台股ETF中，應該選擇0050還是0056進行定期定額投資。他表示，主要目標是長期存股並領取股利，再將股利投入，達到資產增值。

他列出兩檔ETF的特點，其中0050股價約在180-200元之間，每半年配息，而0056股價約在30-45元之間，則為季配息。他發現，雖然0056的股利較高，但市面上的存股計算工具卻顯示0050的年化報酬率更高，因此詢問應該用何種角度來評估實際報酬率。該問題引起眾多網友熱烈討論，並提供各種不同觀點與建議。

許多網友指出，選擇ETF時，應以「年化報酬率」為主要考量，而非單純追求股利收入。有網友直言：「關鍵就是年化報酬率，不是殖利率，何必選只能賺3%的？」認為0050長期來看，成長性與總報酬率更優，且股利只是企業分配的一部分，投資人若將股利再投入，應該選擇整體報酬較高的標的。

另一位網友進一步解釋：「股利就是幫你賣股票發給你錢，你又再投入，那應該選總報酬率高的標的。」因此，從長期投資的角度，台股ETF應以0050為主。

不少網友建議，存股策略應視投資期限而定：「如果存不到10年，可以考慮0056；但有自信存超過10年，就選0050。」此觀點認為，0056雖然股息較高，但股價成長性不如0050，長期下來0050的總報酬率仍可能勝出。也有網友表示：「如果是年輕人，建議以0050為主。」認為資本利得才是長期投資的核心，單純靠股息累積資產的效率較低。

除了0050的支持者外，也有網友直接批評0056：「0056超爛！」、「高股息能躲多遠躲多遠！」他們認為0056的成分股多為高配息但成長有限的股票，與0050相比，長期投資報酬率較低。

雖然多數討論集中在0050與0056的比較，但部分網友則認為，投資ETF應該更廣泛地分散風險，例如：「乾脆兩個都買，各半配置，一年後回顧你就會了解。」也有網友推薦投資美股ETF：「可以考慮透過複委託買美股市值型ETF，現在手續費很低。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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