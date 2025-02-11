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0050調降內扣費又可能分割 他卻指：不如買台積電！支持者曝優勢面

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電對台股走勢有巨大影響。聯合報系資料照
台積電對台股走勢有巨大影響。聯合報系資料照

0050調降內扣費用，未來不排除有分割的可能性，引發投資人熱議，這也使原先就很熱門的0050討論度更上一層樓。不過有網友認為，0050成分股還有大量台積電，買0050不如買台積電，其他0050支持者則解釋，0050優點在於可分散風險，能有效避免單一個股崩跌時帶來的衝擊。

一名網友PTT發文提問「散戶買0050，為何不買台積電就好？」引發眾多網友熱烈討論。該網友認為，0050的台積電持股佔比高達57%，其餘成分股多為台積電供應鏈，台灣經濟與台股更是高度依賴台積電。因此，他質疑「如果台積電沒落，0050也會跟著跌，為何不乾脆直接買台積電？」

此番言論一出，立刻引來大批網友回應，意見分歧。一派網友認為，「雞蛋不該放在同一個籃子裡」，0050的優勢在於分散風險，持有多檔標的，避免單一個股崩跌帶來的衝擊，紛紛留言「0050會變心，2330不會」、「57%和100%有一樣嗎？」強調即使台積電佔比高，0050仍具有一定的多元性。

另一方面，也有網友認為，台積電的獨特地位難以取代，買進個股比投資ETF更具投資價值。網友直言「台積電跌落神壇，你的持股早就先崩爛或下市了！」、「台灣的戰略價值也在台積電，沒有台積電沒有台灣。」

此外，也有網友提及0050的調整機制，指出若台積電未來表現不佳，0050的成分股將隨市場狀況更替，而個股投資則需自行決策進出場。網友解釋「0050會自動調整持股配置，但只買台積電的人必須自己決定何時賣出。」

另有部分網友對此類話題感到厭倦，認為類似問題已多次出現，紛紛回應「月經文」、「洗文仔」，甚至直接勸發問者「Google一下就有答案」。另有網友開玩笑地建議直接投資美股標的「不如買VOO或QQQ。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 PTT 分散風險 台積電 台股 成分股

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